Les Balears ja han escolaritzat 150 infants ucraïnesos

Les Balears han acollit prop de 700 refugiats d'Ucraïna. La majoria són menors d'edat que ara comencen el procés d'adaptació, 150 ja han estat escolaritzats. Al CEIP Cas Saboners ara hi ha 10 alumnes d'Ucraïna.

Han aconseguit fugir de les bombes que cauen al seu país. "Hi ha situacions personals que impacten... S'altre dia un dels alumnes em va explicar que una bomba va destruir ca seva". Ens conta un dels mestres a una de les aules on ara fan les tutories personalitzades amb aquests alumnes.

La llengua, la principal barrera

“La primera dificultat és la llengua, tenen un alfabet totalment diferent“

Ara fan tot el possible per intentar adaptar-se a una cultura diferent. Ho fan amb l'ajuda dels mestres que han hagut de cercar nous recursos educatius. Com per exemple unes targetes amb dibuixos i paraules en castellà i ucraïnès que faciliten la comunicació entre els mestres i alumnes. La majoria no entenen ni l'anglès ni el castellà.

Pere Grimalt, el cap d'estudis del CEIP Cas Saboners, explica als micròfons de TVE que és un repte doble. "La primera dificultat és la llengua, tenen un alfabet totalment diferent, però a això hem d'afegir tota la càrrega d'estrès posttraumàtic que tenen els alumnes".