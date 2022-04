Centenares de camiones han desfilado este sábado en una "marcha lenta" por la M-30 de Madrid, en lo que el presidente la Plataforma Nacional por la Defensa del Transporte por Carretera, Manuel Hernández, ha considerado un "último empujón" al paro indefinido que mantiene desde hace trece días. También se han convocado marchas lentas en otras provincias de España.

Aunque el Gobierno se ha comprometido en las últimas horas a presentar un proyecto de ley que asegure a los transportistas que trabajan bajo una rentabilidad mínima, Hernández ha vuelto a rechazar "promesas a largo plazo" y ha asegurado que desconvocará el paro de los pequeños transportistas cuando haya un decreto que impida contratar por debajo de los costes, de forma provisional hasta que se apruebe esa ley.

Hernández, que este viernes se reunió con la ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez, ha llamado a los suyos a "no tirar la toalla en el último empujón" y se ha mostrado convencido de que les "van a volver a llamar pronto" del ministerio, en un mensaje colgado en la red social Facebook.

"Si se comprometen a poner en marcha esa ley que pedimos para que no se pueda contratar a bajo coste, no podemos esperar dos o tes meses. Necesitamos una medida antes de empezar a trabajar que garantice que eso va a ser así ya. Y si se tarda tres meses en hacer la ley que haya un decreto que de manera provisional cubra esa necesidad y no puedan seguir explotándonos", ha reclamado.

El presidente de la plataforma también ha calificado de "limosna" el descuento de 20 céntimos por litro en el precio del combustible pactado por el Gobierno y el Comité Nacional del Transporte por Carretera (CNTC), ya que, a su juicio, el precio va a seguir subiendo.

"Si no tenemos la garantía de trabajar para vivir, no hay motivos de arrancar" "Si no tenemos sujetos los precios y garantía de que vamos a trabajar por encima del coste no hemos solucionado nada", ha advertido el líder de la plataforma. Hernández ha argumentado que el Gobierno sigue sin dar respuesta a sus reivindicaciones y asegura que "las ayudas que quieren dar no es la solución de nada, no estamos luchando para que de manera puntual nos dé un bocadillo", ha reivindicado. "Si no tenemos la garantía de trabajar para vivir, no hay motivos de arrancar", ha indicado en el comunicado, para añadir que "nunca se cambió nada sin padecer y sacrificar muchas cosas". Finalmente, Hernández les ha pedido que "aguanten el último tirón" porque con "persistencia" se conseguirá la "victoria". "Mucha fuerza y mucho ánimo, no podemos perder". La minoritaria Plataforma Nacional por la Defensa del Transporte agrupa fundamentalmente a pequeños autónomos que realizan portes de media y larga distancia para otras empresas. Sus principales reivindicaciones se dirigen a evitar un abuso de la subcontratación y que se abone por sus servicios un precio inferior al de sus costes. El mayor respaldo al paro de actividad de los pequeños transportistas ha venido de la portavoz de Vox en el Congreso, Macarena Olona, que les ha animado a mantener sus reivindicaciones y a "no rendir las calles". Por su parte, el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha urgido al Ejecutivo de Pedro Sánchez a resolver el problema "por el camino más corto, sencillo y directo, que es el de bajar impuestos", mientras que el portavoz parlamentario de Cs, Edmundo Bal, ha opinado que el acuerdo alcanzado con la patronal del sector es "totalmente insuficiente". Desde Cádiz, el portavoz de la Ejecutiva Federal del PSOE, Felipe Sicilia, ha sostenido que éste es "un buen acuerdo que beneficia al sector" y ha pedido a la plataforma que sea "sensible" y "consciente" del "momento difícil" que se está viviendo, con "una guerra a las puertas de Europa".