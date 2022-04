Carballo de Conxo, a segunda mellor Árbore Europea do ano

O carballo de Conxo quedou ás portas de converterse na Árbore Europea do Ano. Acadou 168.234 apoios e quedou a só once mil do gañador. Trátase doutro carballo, un exemplar de Dunin, en Polonia, que con máis de 179 mil votos proclamouse Árbore Europea do Ano. Unha sobreira portuguesa quedou terceira.

Foi trala votación con máis participación na historia do certame. Sirva como exemplo que o gañador do ano pasado se fixo co título europeo con pouco máis de cen mil votos.

“Que me gustaba que gañase o de Conxo, si. Que non puido ser, mala sorte. Pero o bailado, bailado está. E o noso carballo de Conxo está aí de segundo”, admite emocionada Pilar Garazo, veciña do barrio compostelán que pasea todos os días a carón do carballo. Agradece os votos a todos os participantes.

Descuberto hai pouco Con trinta metros de alto e case catro de perímetro, o carballo de Conxo rozou o ceo europeo coas pólas, pero non puido ser. “É unha fortuna porque está nun bosque aberto hai só cinco anos ao público, tras permanecer 150 anos pechado“ “Houbo unha empatía moi grande por un carballo que foi descuberto hai moi pouco tempo”, destaca Quique Alvarellos, escritor, editor e un dos principais divulgadores da candidatura. “É unha fortuna situar así unha árbore dun bosque que se abriu hai só cinco anos ao público, tras permanecer 150 anos pechado. “É xa un símbolo dos bosques que deben permanecer coidados, respectados e dignificados no noso país“ Que agora sexa a mellor árbore de España e a segunda mellor de Europa, ou o subcampión de Europa das árbores, sitúanos a este bosque, a Conxo, a Santiago e a Galicia como un símbolo no respecto e na resistencia, sobre todo do carballo. Este exemplar é xa un símbolo dos bosques que deben permanecer coidados, respetados e dignificados no noso país”, engade.