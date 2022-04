El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha llamado al mandatario ruso, Vladímir Putin, "criminal de guerra" ante la prensa después de que se anunciara el envío de drones a Ucrania para defenderse de la invasión y que servirán para "asestar un golpe a Rusia".

Biden ha informado este miércoles el envío de cien drones estadounidenses a Ucrania y ha asegurado que ayudará a ese país a adquirir sistemas antiaéreos "de mayor rango" para defenderse de los bombardeos rusos.

Por su parte, el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, ha respondido y asegurado que estas declaraciones se tratan de "una retórica inaceptable e imperdonable", según ha explicado la agencia de noticias Tass.

A través de sus redes sociales, Biden ha condenado el comportamiento de Putin y le ha acusado de bombardear edificios de apartamentos y salas de maternidad. "Ayer vimos informes de que las fuerzas rusas tenían como rehenes a cientos de médicos y pacientes", ha publicado.

“Putin is inflicting appalling devastation and horror on Ukraine — bombing apartment buildings and maternity wards.



Yesterday, we saw reports that Russian forces were holding hundreds of doctors and patients hostage.



These are atrocities. It is an outrage to the world.“