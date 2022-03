El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, y el presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, han mantenido este sábado una conversación telefónica en la que han hablado sobre una financiación extra a Ucrania, así como de "la continuación" de las sanciones contra Rusia.

“As part of the constant dialogue, I had another conversation with @POTUS. The agenda included the issues of security, financial support for Ukraine and the continuation of sanctions against Russia.“