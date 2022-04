Las delegaciones de Rusia y Ucrania han terminado su reunión de este martes y ven "espacio para el acuerdo" pese a las diferencias. Seguirán negociando el miércoles, según ha informado uno de los principales negociadores ucranianos, Myjailo Podoliak.

El lunes arrancó esta nueva ronda de negociaciones por videoconferencia. Tras un receso de varias horas para hacer consultas sobre sus posiciones, las partes han retomado la conversación, que vuelve a terminar sin compromisos concretos.

"Continuaremos mañana. Un proceso de negociación muy difícil y viscoso. Hay contradicciones fundamentales. Pero ciertamente hay espacio para el acuerdo. Durante el receso, se continuará con el trabajo en subgrupos...", ha afirmado en un tuit al terminar.

“We'll continue tomorrow. A very difficult and viscous negotiation process. There are fundamental contradictions. But there is certainly room for compromise. During the break, work in subgroups will be continued...“