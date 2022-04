La consellera catalana de Cultura, Natàlia Garriga (ERC), ha alegado este lunes ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) que no recibió ningún requerimiento del Tribunal Constitucional advirtiéndole de la suspensión del 1-O y ha negado que usara fondos públicos para organizar el referéndum.

Arropada por la cúpula de los partidos independentistas, que han cargado contra la "represión" del Estado, Garriga ha comparecido ante la juez del TSJC Maria Eugènia Alegret, que le ha notificado su procesamiento por su papel en la organización del 1-O y le ha ofrecido volver a prestar declaración antes de que el caso se envíe a juicio, según han informado fuentes jurídicas a Efe.

Antes de adquirir la condición de aforada por su nombramiento como consellera, Garriga fue procesada por el juez que investiga los preparativos del 1-O por los delitos de desobediencia y malversación de fondos públicos, pero tanto la Fiscalía como la Abogacía del Estado le atribuyen solo el primero de ellos, que no conlleva pena de prisión.

Garriga se ha acogido a su derecho a contestar solo a las preguntas de su abogada, Laura Parés, y ha mantenido que el Constitucional nunca le notificó su obligación de abstenerse de la preparación del 1-O, por lo que ha pedido al Tribunal que expida un escrito que así lo acredite.

Garriga ha sostenido que las instalaciones del CTII no se acondicionaron para organizar el 1-O , sino que se concibieron para albergar otras utilidades relacionadas con la administración catalana.

La Fiscalía no ve malversacion por las actuaciones en el CTTI

No obstante, la consellera no ha llegado a pronunciarse sobre esos hechos , dado que su defensa ha optado por obviarlos en su interrogatorio.

El independentismo arropa a Garriga ante la "represión" del Estado

Antes de la comparecencia de Garriga, a las puertas del TSJC se han citado representantes de distintas fuerzas independentistas, entre ellos varios consellers, para mostrar su apoyo.

La representación más nutrida ha sido la de su partido, ERC, con la secretaria general adjunta y portavoz, Marta Vilalta, a la cabeza, junto a los consellers Laura Vilagrà, Teresa Jordà, Josep Gonzàlez-Cambray y Roger Torrent, el exconseller Raül Romeva, y diversos diputados y concejales republicanos.

En declaraciones a los medios, Vilalta ha definido a Garriga como "una servidora pública que a lo largo de su carrera ha trabajado por el bien común y ahora debe enfrentarse a una causa injusta, se la persigue por haber colaborado en el referéndum", que "nunca es delito".



Por su parte, la presidenta del Parlament, Laura Borràs (JxCat), acompañada de los diputados Aurora Madaula, Francesc de Dalmases y Elsa Artadi, ha denunciado que el Estado "no pasa página" del referéndum del 1 de octubre y continúa con su "represión" contra "servidores públicos" como Garriga.



La CUP ha acudido con los diputados Dolors Sabater, Xavier Pellicer y Eulàlia Reguant para reclamar "no normalizar esta situación de represión" ni tampoco "estabilizar las relaciones con el Estado como si no existiera el conflicto", y pedir una "amnistía completa". Y el nuevo presidente de Òmnium Cultural, Xavier Antich, ha criticado la "anomalía" que supone que "los mismos tribunales supuestamente de justicia persigan a la consellera por dar voz a la ciudadanía, mientras amparan la corrupción y podredumbre de la monarquía borbónica".