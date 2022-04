El presidente de la Xunta de Galicia y candidato a presidir el PP, Alberto Núñez Feijóo, ha afirmado este sánadp que quiere un gobierno de mayoría del PP con un PSOE sin capacidad, sin mando, unos nacionalistas en la oposición "y sin nadie a la izquierda del PSOE ni a la derecha del PP", distanciándose un día más de Vox y de las críticas por el pacto alcanzado en Castilla y León entre su partido y la formación que lidera Santiago Abascal.

Feijóo ha hecho estas manifestaciones durante un acto electoral en Tenerife en el que ha reclamado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, al que verá en la Conferencia de Presidentes que se celebra este domingo en La Palma, que acepte una bajada de los impuestos de electricidad, gasolina y diésel, ante la situación límite que vive España.

El aspirante a liderar el PP ha preguntado por qué tiene que hablar de pactos con otros partidos si lo que quiere es un "amplio pacto" con los ciudadanos. "¿Por qué tengo que hablar de establecer vetos si lo que me importa es conseguir votos?, ¿por qué tengo que elegir entre 'no es no' o el 'o conmigo o sin nadie'?", se ha cuestionado.

Feijó ha hecho especial hincapié en que aspira a una política diferente inspirada en el ayer y pensada en el mañana, entendiendo que lo que se ha llamado como "nueva política" es una "pésima política". "¿Y por qué tengo que decir con quien 'no', si de lo que se trata es de con quien 'sí', que es con la mayoría de los ciudadanos? Esas son las preguntas", ha afirmado.

01.05 min Feijóo presenta más de 55.000 avales para liderar el PP

"La culpa de todo lo que pasa en España" Núñez Feijóo también ha afirmado que, antes de haber sido nombrado como presidente del PP, desde la izquierda ya le echan "la culpa de todo que ha pasado en España" en los últimos diez días. No obstante, Feijóo ha dicho que es algo a lo que está acostumbrado, recordando que cuando llegó a la Xunta en 2009 "hicieron una manifestación preventiva". "Y parece ser -continuó- que antes de ser presidente del PP de España ya tengo centenares de manifestaciones preventivas en el conjunto del país. No está mal, empezamos bien". "De mi han dicho que soy ultraderechista y filocomunista, que soy nacionalista y centralista... hombre, todo eso es un poco exagerado. Ahora, tener la capacidad de decirlo el mismo día ya es francamente exagerado. No cuela, nadie se lo cree", expuso. Con todo, se ha mostrado convencido de que España necesita un Gobierno "mejor" y de que se puede hacer una política "mucho mejor" de la que actualmente "padece" España. También ha señalado que al PSOE no le acepta "lecciones de pacto" y ha afeado a Sánchez que en plena crisis por la guerra en Ucrania vaya a rodar un "reality show", lo que representa una política "inmadura, frívola y de broma", ha dicho.