La guerra en Ucrania y la elevada inflación que está generando en España han protagonizado el primer ‘cara a cara’ sin Pablo Casado entre el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el PP en la sesión de control al Gobierno en el Congreso. La portavoz ‘popular’, Cuca Gamarra, ha reprochado al jefe del Ejecutivo ser “el presidente de las mil coartadas” por “usar” la pandemia y la guerra en Ucrania para justificar problemas como la elevada inflación. Sánchez ha culpado precisamente de esta situación a “la guerra ilegal de Putin” y ha pedido al PP “más respeto”: “El Gobierno se está enfrentando a la pandemia y a la guerra sin el principal partido de la oposición”.

Sánchez ha asegurado que la evolución del precio del gas y la energía “constatan que Putin llevaba más de unos meses preparando la guerra”: “Esto es así, sé que para usted todo es culpa de Sánchez, pero eso es así”. Por eso, ha pedido “no confundir a los ciudadanos”: “La inflación y los precios de la energía son la única responsabilidad de Putin y de su guerra ilegal en Ucrania”.

El presidente ha mostrado visiblemente su enfado ante las acusaciones de Gamarra sobre “usar” la pandemia y la guerra. “Lo que me faltaba, que yo estoy utilizando la guerra. ¿Para qué, señora Gamarra? ¿Para qué he usado la pandemia? Un poco de respeto al Gobierno, que se está enfrentando a una pandemia y a una guerra precisamente sin el apoyo del principal partido de la oposición, como siempre”, ha apostillado. Fuentes de Moncloa han insistido después en su "indignación" con el PP por acusar al Ejecutivo de usar la guerra como excusa: "Es una indecencia". Y este hecho también ha molestado al PSOE, cuyo portavoz, Héctor Gómez, ha exigido "una rectificación urgente": "Confunden los desafíos internacionales para hacer oposición. No respetan al Gobierno ni a la ciudadanía".

Sánchez, que ha vuelto a pedir “unidad” parlamentaria para afrontar la situación, ha dicho que es evidente que esta guerra “va a tener que sacar lo mejor de todos nosotros”. España, ha defendido, está “construyendo esa unidad necesaria en Europa, en la OTAN y en la ONU, una unidad que demostró que Putin está solo y la comunidad internacional más unida que nunca con Ucrania”.

Sobre la economía, ha asegurado que España está trabajando con Europa para que “ni las empresas, ni los ciudadanos, ni las industrias sean rehenes del chantaje energético del que Putin trata de someter a Europa”. Así, ha recordado que la semana pasada planteó un plan nacional de respuesta económica a la guerra en Ucrania. “Iba a ser un plan abierto, sigo esperando sus propuestas”, ha dicho a la portavoz del PP. Y un plan, también, “dinámico”.

Y en otro momento de la sesión de control, Sánchez ha reiterado su "compromiso firme e inequívoco" de proteger a las familias y colectivos "más vulnerables" y a la industria y a las pymes "para que no sean rehenes de este chantaje energético" de Putin. Ha respondido así a la la portavoz de EH-Bildu, Mertxe Aizpurúa, quien le ha pedido más impuestos a las compañías eléctricas, a la banca y a las grandes fortunas para atajar el impacto económica de la guerra.

05.22 min Sánchez se compromete a "proteger" a los más vulnerables para que no sean "rehenes del chantaje energético de Putin"

Gamarra acusa a Sánchez de ser "el presidente de las mil coartadas" La portavoz del PP ha esgrimido por su parte que, “antes de que (Vladímir) Putin invadiera Ucrania, la inflación ya estaba en el 7% y el precio de la luz, el gas y el combustible batían un récord tras otro”. Se ha quejado también de que “los autónomos pagan más cuotas”, “la cesta de la compra está más vacía y más cara” y a los agricultores “les cuesta más producir”. Estas situaciones, ha defendido, exigen “medidas extraordinarias” que, a su juicio, Sánchez “no toma”, por lo que le ha pedido una “política útil” y le ha preguntado si “va a bajar los impuestos o sigue obsesionado con recaudar”. “El nuevo escenario macroeconómico no le excusa de los errores del pasado”, le ha reprochado, y le ha espetado a Sánchez que es “el presidente de las mil coartadas”: “Primero la pandemia y ahora está dispuesto a usar la guerra”. “Tenemos el peor gobierno en el peor momento posible”, le ha reprochado, y le ha “animado” a seguir con el camino de la “rectificación” que empleó cuando decidió enviar armas a Ucrania. Por último, ha asegurado que los españoles “no merecen” que mantenga como ministros a quienes apoyan a Putin y dicen que el PSOE y el PP son partidos de la guerra (en referencia a Ione Belarra), quienes pretenden dejar a los patriotas ucranianos en la estacada y quienes desestabilizan a España”. Así, ha empleado un tono duro con Sánchez al resumir: “Su credibilidad está por los suelos (...) tome decisiones y deje de buscar excusas. Expulse ya de su Gobierno a Unidas Podemos”. El discurso de Gamarra se ha repetido en las distintas intervenciones de los diputados 'populares'. Jaime de Olano ha espetado a la vicepresidenta primera y ministra de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, que la inflación es "un grave problema" y ha acusado al Ejecutivo de "no hacer nada" porque "le sirve para recaudar y hacer caja". Igualmente, ha acusado al Gobierno de "tapar su incompetencia con la guerra" en Ucrania. 05.46 min El PP acusa a Sánchez de "tapar su incompetencia con la guerra" y no saber hacer frente a la inflación En su respuesta, Calviño ha subrayado que el Ejecutivo ha tomado "medidas" a nivel nacional y también está intentado que desde la UE se dé una respuesta al problema de la subida del precio de la energía. Además, ha pedido al principal partido de la oposición "responsabilidad y lealtad" ante la situación que hay con la guerra de Ucrania. Por su parte, el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha asegurado en respuesta a la diputada del PP Milagros Marcos que el Gobierno busca nuevos importadores para materias primas en peligro de desabastecimiento por la guerra de Ucrania, como el maíz y el aceite de girasol, así como la manera de aumentar su producción local. Y también en una respuesta al PP, la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, ha asegurado que el Gobierno apuesta por la nueva interconexión de gas con Francia, que contribuiría a garantizar el suministro al centro y norte de Europa, no la pague el consumidor de gas español.

Vox reprocha al Gobierno el gasto en "políticas feministas" Por su parte, el portavoz de Vox en el Congreso de los Diputados, Iván Espinosa de los Monteros, ha reprochado al Gobierno que, en plena oleada de la inflación, enfoque el gasto en "políticas feministas". Y es que el Gobierno aprobó este martes el III Plan Estratégico de Igualdad Efectiva, dotado con más de 20.000 euros. A juicio de Espinosa, el Gobierno está llevando la economía "a la ruina" y ha preguntado a Calviño "cómo explica que la inflación haya sido durante el último mes la más alta de los últimos 33 años". 03.42 min Vox critica el gasto en "políticas feministas" en plena oleada de inflación: "Nos están llevando a la ruina" La ministra le ha espetado: "Parece que son los únicos que no se han enterado que llevamos desde hace meses con la preparación de un ataque sobre Ucrania y que tenemos una guerra en la frontera este de Europa de una gran potencia de generación de gas, de petróleo de carbón y de otras materias primas y que por tanto está teniendo un efecto inflacionario sobre toda Europa".

Díaz: el impacto de la guerra en la economía y el empleo será "significativo" La vicepresidenta segunda y ministra de Empleo, Yolanda Díaz, también ha sido interpelada por el impacto de la guerra en la economía y el empleo y ha reconocido en este sentido que será "seguramente significativo" tanto en España como en Europa. Ha asegurado, sin embargo, que el Ejecutivo "ya se ha puesto en marcha" para dar una respuesta colectiva y "salvar a los trabajadores, a sus familias y a las empresas". "Ya lo hicimos (con la pandemia) y lo volveremos a hacer con cuantas medidas sean imprescindibles, con ustedes o sin ustedes", ha respondido Díaz, que ha instado al PP a "estar a la altura" y apoyar al Ejecutivo. En respuesta al diputado 'popular' Mario Garcés, ha recordado que la tasa de paro en España en enero se situó, según Eurostat, en el 12,7%, "la mitad de la siniestra cifra del 27%" que se alcanzó en 2013 "con la nefasta gestión" del Gobierno del PP. "A día de hoy tenemos más de 20 millones de ocupados y más de 500.000 nuevos afiliados y con la reforma laboral que ustedes no apoyaron el 22% de los contratos de nuestro país son hoy indefinidos", ha proseguido la ministra. El diputado 'popular' ha pedido al Ejecutivo "restringir o moderar" ayudas y subvenciones "que no sirven a nada" y recortar "la superestructura político-administrativa" en España en lugar de el pacto de rentas que el Gobierno negocia con los agentes sociales.