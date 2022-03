La ONU ha denunciado episodios de "racismo" en la evacuación de civiles de origen africano y asiático de Ucrania a su llegada como refugiados a países vecinos como Polonia o Rumanía, por lo que ha reclamado a los Gobiernos de la zona medidas para ponerle fin.

Según la organización, el secretario general, António Guterres, "está conmocionado por los numerosos informes de racismo, acoso y discriminación que personas de distintas razas han sufrido cuando trataban de dejar Ucrania, así como en países vecinos al buscar refugio del conflicto".

Así lo ha señalado el portavoz Stéphane Dujarric, que en nombre de Guterres ha llamado a "todos los Gobiernos de la región a tomar medidas contra cualquier manifestación de racismo y xenofobia". "Es vital que garanticen que todas las personas, sin importar su etnia, religión o cultura, reciban el mismo trato y protección", ha señalado el portavoz, que también ha destacado la "generosidad" que los países vecinos de Ucrania están mostrando en la acogida de refugiados.

En los últimos días, ciudadanos africanos han denunciado haber sido discriminados al tratar de abandonar Ucrania, una situación que ha sido condenada oficialmente por la Unión Africana (UA).

La ONU considera que esas denuncias son totalmente creíbles y desde varias de sus agencias se han hecho llamamientos al respecto.

"Estoy alarmado por los informes creíbles y verificados de discriminación, violencia y xenofobia contra ciudadanos de terceros países que intentan huir del conflicto en Ucrania", ha señalado en un comunicado el director general de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), António Vitorino.

