La secretaria de Internacional del Partido Popular, Valentina Martínez, ha calificado de "inmoral" la decisión del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de no enviar directamente armamento a Ucrania para defenderse ante la invasión rusa y cree que lo hace para no llevar la contraria a sus socios de Podemos.

"Es absolutamente inmoral que mientras el pueblo ucraniano está literalmente jugándose la vida en las calles para defender su país Sánchez esté mirando a Podemos y que eso le impida tomar la decisión importante en estas horas cruciales para darles los medios para que puedan defenderse", ha subrayado Martínez en declaraciones a Europa Press, un día después de que el jefe del Ejecutivo descartara el envío directo de armas.

Sánchez se remitió a los 450 millones de euros del Fondo Europeo de Apoyo a la Paz con el que la Unión Europea proporcionará al país invadido “material ofensivo” con el que defenderse, como también ha hecho este martes la portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez.

Martínez ha lamentado que Sánchez se esté "escudando detrás de la UE " y dando por suficiente la decisión de destinar 450 millones de euros del Mecanismo Europeo de Apoyo para la Paz a suministrar armamento a Ucrania. "Apoyamos esta decisión de la UE pero no lo hacemos nosotros porque así parece menos agresivo para nuestros socios de Podemos", ha añadido.

"Lo que están haciendo los ucranianos no es luchar contra el virus sino contra un enemigo con balas y tanques y que está avanzando hacia Kiev", ha subrayado, pidiendo al Gobierno más claridad en cuanto a la ayuda humanitaria y el material defensivo que ha enviado a Ucrania.

Desde el punto de vista de Martínez, también diputada 'popular', Sánchez no puede decir que está "muy preocupado" porque "nuestra seguridad está amenazada" y que la respuesta sea solo enviar ayuda humanitaria , una ayuda, dice, que estaría conformada por "mascarillas, guantes y geles hidroalcólicos".

Cs también critica a Sánchez y dice que está "preso" de Podemos

También el portavoz adjunto de Ciudadanos en el Congreso, Guillermo Díaz ha sido muy crítico con Sánchez. Considera de "vergüenza" que no envíe armamento a Ucrania para defenderse de la invasión militar de Rusia, y lo achaca a que el líder del PSOE está "preso" de Unidas Podemos, por lo que le ha animado a expulsarlos del Ejecutivo.

En rueda de prensa este martes en el Congreso, Díaz ha lamentado que Sánchez esté "atado de pies y manos" por "un movimiento iliberal, antioccidental y antidemocrático" como Unidas Podemos, y que sea "incapaz" de enviar armamento a Ucrania para poder defenderse de Rusia.

"Es una vergüenza", a juicio del dirigente de la formación naranja, que no sólo afecta al prestigio internacional de España sino que, además, "debilita" a las democracias occidentales frente a "autocracias" como la de Vladimir Putin. En Cs incluso insistan en demandar la salida de Unidas Podemos del Gobierno con el fin de que España pueda, dicen, tener una relación bilateral con Ucrania y remitirle todos los medios precisos, incluido armamento, como están haciendo otros gobiernos socialistas de la UE en los que Sánchez "se mira", entre los que ha citado Alemania y Portugal.

"España no puede subcontratar la ayuda a Ucrania para no enfadar a los señores de Podemos porque trabajen como una carcoma para la destrucción de la democracia occidental", ha insistido Díaz, quien ha rechazado que el partido que lidera Ione Belarra pretenda "sorber y soplar a la vez para lavar su imagen" y al que ha recalcado que "no hacer nada" en Ucrania "es lo mismo que apoyar a Putin".