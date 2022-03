La invasión de Ucrania por parte de Rusia y las sanciones internacionales que se han tomado para responder al ataque, sumadas al discurso en contra de Occidente de Putin, han obligado a muchos españoles a salir del país.

Es el caso de Sara Hurtado, patinadora olímpica de danza, que lleva cinco años entrenando aquí junto a su compañero Kiril Jaliavin. Tras el cierre del espacio aéreo de Rusia, han decidido, como otros muchos, abandonar el país. Para ella ha llegado un final amargo de su vida en Mocú, pero se va con la mente puesta en quienes no tendrán opción de escapar si todo va a peor.

"Viajar a competiciones se nos complica", explica Hurtado a TVE al hablar de su decisión de dejar Rusia. "Y más que nada por la sensación de inseguridad. Creo que vivir en esta ansiedad diaria no es saludable para nadie. Nos hemos visto sin opciones, tenemos que volver, tenemos que volver", lamenta la patinadora.

La embajada española recomienda que los que quieran salir de Rusia, lo hagan cuanto antes. A través de Turquía y otros países con los que todavía hay conexiones aéreas.

Tristeza e incertidumbre

Sonia Riera lleva 17 años en el país y este es, quizá, el momento más triste e incierto. Riera preside una asociación de mujeres expatriadas en Moscú.

"Hemos pasado por un periodo muy crítico de coronavirus. No sabíamos que vendría otro que es mucho peor. Aquí ya la comunidad española se ha reducido muchísimo. Todavía quedan algunas familias, pero en realidad, no muchas familias ya", indica Riera a TVE.

Las sanciones,cuenta, ya afectan a los negocios de su marido, pionero de la exportación a Rusia en tiempos de la perestroika. Aún no han decidido qué hacer si quedarse o irse como muchos otros.

"Ahora mismo se tiene en la cabeza que el ruso es el enemigo, pero no se piensa que también hay mucha gente rusa que no quiere esto", relata Hurtado visiblemente emocionada. "Yo he tenido el placer de conocerlos y de compartir mi vida con ellos. Y de conocer su cultura, sus tradiciones, su sentido del humor. Y dejar todo eso es lo que verdaderamente duele y entristece".