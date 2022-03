Murcia grita "No a la guerra"

Espeluznante sonido de sirenas el que la televisión ucraniana lleva días emitiendo para avisar a los ciudadanos del momento en el que tienen que refugiarse para evitar morir.

Miles de ucranianos residentes en la Región de Murcia sufren por los que permanecen en el país y piden continuamente, a través de manifestaciones, que se acabe la guerra y ayuda de la comunidad internacional.

“Tengo una sobrina de tres semanas y mi hermana está en pánico“

“Que Ucrania entre a OTAN porque si no entra a la OTAN no vamos a poder sobrevivir con un vecino así” “Confío en nuestros soldados, que van a defender Ucrania”. “Tengo una sobrina de tres semanas y mi hermana está en pánico. Eso no puede ser con Putin, eso no puede ser”, señalan algunos ucranianos residentes en Murcia.

“Llega un invasor que lo que quiere es territorio, dinero, riqueza y además que está loco“

También, la sociedad murciana se ha concentrado por el "No a la guerra". “Pierden las personas corrientes, pierden los pueblos” “Llega un invasor que lo que quiere es territorio, dinero, riqueza y además que está loco”, dicen algunos murcianos asistentes a una manifestación.

Además, la misa ortodoxa de este domingo ha sido muy emotiva con el corazón puesto en Ucrania.

La comunidad de este país en la región lanza un llamamiento para todo el que quiera colaborar con alimentos, dinero, medicinas y ropa.

Murciano repatriado Un murciano, su mujer ucraniana y un hijo adolescente se encontraban entre el grupo de españoles que llegaron a Barajas repatriados gracias a una operación organizada por el Ministerio de Asuntos Exteriores. “Fui a rescatar a mi mujer, a su hijo lo iban a reclutar. El piso de ella ha sido destruido. Todavía hay vecinos que están atrincherados, más por el miedo de los ladrones, saboteadores”. “A las seis de la mañana suenan las sirenas y eso no se explica, eso es un terror inconmensurable“ “A las seis de la mañana suenan las sirenas y eso no se explica, eso es un terror inconmensurable porque no sabes qué está pasando, y de repente te tienes que ir a un refugio”. José Antonio no se lo pensó y acudió a sacar del país a su familia que se había desplazado desde Murcia a Kiev al funeral de su madre cuando estalló la guerra.