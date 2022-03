El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, pedirá al exdirector de Coordinación de Alcaldía Ángel Carromero (el único en dimitir por este caso) que comparezca en la comisión que investigará el presunto intento de espionaje a la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, pero ha advertido que no permitirá que se convierta "en un circo". Ha reiterado que no hubo espionaje y su versión sobre el conocimiento que tuvo al respecto y la investigación que llevó a cabo, aunque no ha convencido a los grupos de la izquierda, que le han acusado de "mentir".

En el pleno extraordinario y monográfico sobre el presunto espionaje, Almeida ha reiterado lo que ya dijo en el pleno del martes y ha afirmado que “no se ha podido demostrar ni una sola mentira” sobre sus explicaciones. El alcalde también ha considerado que no había "ninguna" necesidad de este pleno.

Aunque en otro punto ha afirmado que comparecerá las veces que “hagan falta”, le ha dicho a la izquierda que la sesión de hoy “no va a servir para nada más que para su finalidad espuria, partidista, e impropia de la cuestión que estamos tratando, que es sencillamente que ustedes quieren buscar un interés particular”.

Ha respondido así a la lista de comparecientes que la oposición quiere que participen en la comisión de investigación, como Isabel Díaz Ayuso y su hermano, Tomás; Pablo Casado, el ya exsecretario general del PP Teodoro García Egea, y otros dirigentes 'populares' como Beatriz Fanjul, Andrea Levy (por el cargo orgánico que ocupaba en el PP), o el exalcalde y exministro Alberto Ruiz Gallardón. También quieren que hablen el presidente de la EMVS, Álvaro González, o el delegado de Medio Ambiente y Movilidad, Borja Carabante, mientras que Ciudadanos ha mencionado al ministro de Presidencia, Félix Bolaños.

Para Almeida, “lo único que buscaban” los grupos de la izquierda de este pleno era “un interés particular”. También ha afirmado que él no diseñará la comisión de investigación y que lo harán los portavoces de los grupos municipales porque, como él declarará en ella, no desea "que alguien pueda advertir que tengo cualquier tipo de injerencia" en ella. Por otra parte, Almeida ha respondido que no ha tenido “ningún contacto” con el exministro de Justicia del Gobierno de Mariano Rajoy Rafael Catalá (a quienes algunos apuntan como posible informador a Almeida del espionaje).

La vicealcaldesa, Begoña Villacís (Cs), ha reiterado por su parte que el papel de Ciudadanos en el Gobierno madrileño es de "fiscalizar" la actuación de sus socios del PP. “Este pleno sirve para arrojar algo de luz, no de fango. Se ha hablado de todo menos de lo que se tenía que hablar”, ha valorado Villacís, quien ha vuelto a reprochar que se enterara de todo por la prensa. Ciudadanos también ha dejado claro que apoyará la comparecencia de los cargos que proponga la oposición.

La izquierda acusa a Almeida de "mentir" La versión que ha reiterado Almeida sobre el presunto espionaje no ha convencido a los grupos de la izquierda, que le han acusado de "mentir". PSOE, Más Madrid, Ciudadanos y Recupera Madrid han coincidido también en que persisten “muchas sombras y explicaciones que dar” sobre los contratos que la Comunidad de Madrid otorgó a la empresa Priviet Sportive, en la primera ola de la pandemia, después de que se haya publicado en varios medios que el hermano de la presidenta habría recibido un beneficio de 227.150 euros por otros tres contratos aparte del que dio cuentas la propia Ayuso. Unos contratos que desataron la crisis interna en el PP entre acusaciones cruzadas de corrupción y espionaje que han acabado con la actual dirección nacional en el partido, incluido el todavía presidente del PP, Pablo Casado. La izquierda explicaciones a Ayuso por un posible beneficio de 227.150 euros a su hermano La portavoz de Más Madrid, Rita Maestre, está convencida de que el alcalde estaba "al tanto" del espionaje pero que "mandó el trabajo sucio y pagar el pato" a Carromero. Porque la otra opción, ha dicho, en la que no cree, es que Catalá, Gallardón y Ayuso "mientan porque nunca hubo intento de espionaje" o que "hubo trama de espionaje" pero Almeida "no sabía nada". "Y si no ha pasado nada, ¿por qué dimite Carromero?", ha cuestionado al alcalde. También ha llamado la atención sobre que cuando Almeida se compromete a que todas las personas del PP comparecerán en la comisión de investigación, Carromero "se da de baja, qué casualidad". Igualmente, ha acusado a Almeida de "mentir descaradamente" porque en un primer momento aseguró que se había producido una investigación en el seno de la EMVS, extremo que no fue corroborado por el presidente de la empresa, Álvaro González, ha indicado, hace una semana en el consejo de administración extraordinario: "No hay documentación, ni informes, ni detalles, ni pruebas", ha enumerado. Maestre y también la a portavoz socialista, Mar Espinar, creen que Almeida "sólo piensa en su supervivencia y en la de sus concejales leales, clave en los hombres y mujeres de Pablo Casado". También ha asegurado que el alcalde "ya es pasado" y está convencida de que dará "alguna cabeza de los suyos sin pestañear" cuando Ayuso y el presidente gallego, Alberto Núñez Feijóo (posible futuro líder del PP) así lo exijan. Espinar ha reprochado al alcalde que aún no ha aportado la información solicitada. "Usted quería confirmar su pureza pero sin dar un nombre. Decía que no había contrato (con una agencia de detectives) y que siempre actuó de forma pulcra, que no se pagó a un espía desde la EMVS pero sin dar un nombre, aunque sólo se han producido dimisiones en sus filas", ha espetado al primer edil desde el Palacio de Cibeles. Espinar ha instado al alcalde a poner fecha para reunirse con todos los grupos y calendarizar la comisión de investigación, que cree que si la apoyó el 'popular' fue para "ganar tiempo". "Todo empezó con la mano derecha de Ayuso, Miguel Ángel Rodríguez, para acabar en la suya, Ángel Carromero", ha espetado Espinar. Y la portavoz del Grupo Mixto, Marta Higueras, también ha acusado al alcalde de "mentir y ser un cobarde" mientras que su compañero José Manuel Calvo ha insistido en que la vicealcaldesa, Begoña Villacís, encabece una moción de censura porque el PP "está inhabilitado" para la gestión.