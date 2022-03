Las elecciones en Castilla y León se han colado de lleno en la primera sesión de control al Gobierno del año en la que ha estado el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, quien ha vuelto a ofrecer su “ayuda” al líder del PP, Pablo Casado, si “rompe” con Vox en toda España y de forma definitiva. Se refiere a una posible abstención del PSOE en esa autonomía para que el PP pueda gobernar en solitario, la única alternativa posible para los ‘populares’ a un pacto con el partido de Santiago Abascal. Así, ha advertido a Casado de que “llega la hora de la verdad”: “Debe decidir si abre las puertas a un gobierno del PP con la ultraderecha”.

Es la segunda vez que Sánchez ofrece la abstención de los socialistas con esta condición cuando el escenario aparente es de ingobernabilidad dadas las líneas rojas de los partidos. Lo hizo este martes en la sesión de control al Gobierno en el Senado después de que el PP y el propio Casado hayan rechazado un Gobierno con Vox en Castilla y León. Los ‘populares’ han planteado tras los resultados del domingo unos “principios” que son “innegociables”, como la igualdad, el modelo autonómico y la cohesión territorial. Y Casado cargó con dureza este martes contra los “populismos” y las “minorías radicalizadas”.

“Lo que le traslado tras el 13F es una reflexión”, ha dicho el jefe del Ejecutivo dirigiéndose al líder de la oposición: “Ha llegado la hora de la verdad, usted debe decidir si abre las puertas a un gobierno del PP con la ultraderecha o no”. Y ha cargado contra Casado al asegurar que “creó una trampa y ahora está atrapado”. “Le gustaría que otros partidos le sacaran de esa trampa que ha creado usted”, ha proseguido.

“Al señor Casado le ha llegado la hora de la verdad. Tiene que decidir si abre las puertas a un Gobierno del PP con la ultraderecha o no. Estamos dispuestos a ayudar, pero deben explicar por qué VOX no puede entrar en los gobiernos y si es para siempre y en todos los territorios. pic.twitter.com/eADvXxnmm2“ — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) February 16, 2022

A continuación, Sánchez ha reiterado su ayuda con condiciones: “Estamos dispuestos a ayudar, pero tiene que hacer lo siguiente”. En primer lugar, “pedir ayuda”. En segundo, “explicar por qué la ultraderecha no puede entrar en los gobiernos” y, por último, decir “si es para todos los días, para siempre y en todos los territorios”.

Casado: "Ha perdido cuatro elecciones desde que fue investido" La pregunta planteada por el líder del PP, sin embargo, no tocaba esta cuestión sino que se refería a la calidad democrática. Pero sí ha comenzado con una irónica felicitación del año nuevo después de que Sánchez haya “aparecido” en el Congreso por primera vez en 2022. Dos meses en los que ha “tenido tiempo suficiente para perder otras elecciones y ya lleva cuatro desde que fue investido”, le ha espetado: "Y eso que ha hecho trampas" con cuestiones, ha dicho, como el CIS de Tezanos, el BOE o los fondos europeos. "Pero ni con estas", ha sentenciado. A continuación, ha vuelto a reprochar cuestiones que, a su juicio, afectan a la calidad democrática de España, como que Sánchez colocara "a dedo" a Dolores Delgado como fiscal general del Estado o intentara hacerlo también con el Consejo General del Poder Judicial. Ha asegurado además que el presidente del Gobierno se ha "enfrentado al Tribunal Constitucional" por su sentencia contra el estado de alarma o contra el Tribunal Supremo por su oposición a los indultos del 'procés'. "Y ha usado este Parlamento para imponer decretazos en contra de la mayoría parlamentaria", ha añadido. 06.28 min Sánchez, a Casado: "Tiene que decidir si ir con la ultraderecha, estamos dispuestos a ayudarle" Pero, "lo peor", es que haya usado, ha dicho, a "Instituciones Penitenciarias" para "negociar con un asesino a cambio de los votos de Bildu para permanecer en la Moncloa". "¿Por qué votó en contra ayer de la iniciativa para prohibir homenajes a etarras que no colaboran a esclarecer los crímenes? ¿Cuándo va a dejar de deteriorar y usar las instituciones del Estado?", ha preguntado. Y ha continuado: "¿Está usted con las víctimas o con los verdugos? Nosotros con las víctimas, ¿y usted?". Sánchez no ha respondido a esta pregunta, por lo que en su réplica, Casado ha vuelto a pedir al presidente del Gobierno que aclare si está "con las víctimas o con los verdugos", porque el PP "nunca" podría pactar on ellos ya que "no dormiría tranquilo" (en alusión a la frase que empleó Sánchez en 2019 para rechazar un posible pacto de gobierno con Unidas Podemos, que después aceptó). El jefe del Ejecutivo, por su parte, ha reprochado al líder de la oposición su "crispación" y sus "insultos", así como que fuera a Bruselas a "hablar mal de España y sembrar dudas" sobre los fondos o que haya puesto en cuestión la profesionalidad de los letrados del Congreso tras la votación de la reforma laboral. Le ha instado también a renovar el Consejo General del Poder Judicial, y Casado ha respondido que lo haría "hoy mismo" si el Gobierno acepta una reforma para que "los jueces elijan a los jueces".

Abascal elude hablar de pactos y Sánchez le reprocha sus alianzas en Europa Quien no se ha referido a la situación en Castilla y León ha sido el líder de Vox, Santiago Abascal, cuya única respuesta a las críticas de Casado a su formación y al rechazo del PP a pactar con Vox fue un mensaje en Twitter este martes por la noche en el que aseguró que no iba a responder a las "manipulaciones y caricaturas" de Casado sobre Vox. Su formación exige entrar en el Gobierno y el propio Abascal ya ha advertido al ganador de las elecciones en Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco (PP), de que va a una "repetición electoral" si rechaza pactar con Vox. Abascal ha centrado sus pregunta en reprochar al Gobierno la subida de la luz, el gas o la gasolina, pero Sánchez ha respondido con reproches por la reciente cumbre organizada por Vox en Madrid con algunos de sus socios europeos, como el primer ministro de Hungría, Viktor Orban, o la líder del partido ultraderechista francés Agrupación Nacional, Marine Le Pen. "Orban no sé si sabe que modificó una ley para identificar la homosexualidad con la pedofilia", ha censurado Sánchez, que a continuación ha señalado que Le Pen, por su parte, defiende la salida de Francia de la Unión Europea y del euro. "También le he visto con Bolsonaro, líder de referencia política para los antivacunas y que pone en cuestión el cambio climático", ha continuado. "Factura de luz, gas y diésel, menos demagogia", ha sentenciado el líder de Vox, que ha acusado al Ejecutivo de haber perdido el contacto "con la calle". Por su parte, el líder parlamentario de ERC, Gabriel Rufián, ha dicho no creerse que el PSOE se vaya a abstener en Castilla y León para facilitar un gobierno del PP sin Vox y ha asegurado que esa oferta solo es "un recurso político y argumentativo". Y ha advertido al presidente del Ejecutivo de que no hay diferencia entre PP y Vox: "Seria pensar que el PP es algo diferente a Vox, pero desgraciadamente no lo es. Dar pie a según qué cosas, significaría que homologas o intentas diferenciar una cosa de la otra". Rufián también le ha instado a hacer políticas "de izquierda" y no la reforma laboral, ha dicho, que le gusta a "Albert Rivera" o a Ana Botín y le ha instado a tratar de resolver el conflicto catalán o, de lo contrario, puede que acabe "haciendo las maletas" de La Moncloa. Sánchez le ha respondido que nadie y menos él le da "un carnet de izquierdas" y le ha espetado que con sus críticas a la reforma laboral no insulta al Gobierno sino a los sindicatos.

Díaz apuesta por un "cordón democrático" a Vox Antes de entrar en el Congreso, en los pasillos, la vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, ha apostado por un "cordón democrático" y no "sanitario" a Vox y ha advertido a Casado de que se "tiene que aclarar" porque hay "demasiada cacofonía" en el PP sobre pactar o no con el partido de Abascal. A su juicio, la "peor de las noticias" en Castilla y León sería que "la extrema derecha pueda decidir sobre la vida de las mujeres, sobre la educación de los hijos o sobre la sanidad pública". 00.23 min Díaz apuesta por un "cordón democrático" a Vox Sus palabras llegan después de que Unidas Podemos haya rechazado la posibilidad de que el PSOE se abstenga en Castilla y León porque a la "extrema derecha" se la combate con "políticas" progresistas. Noticias 24h El PP atribuye los malos resultados de Unidas Podemos en las elecciones de Castilla y León al "efecto Yolanda Díaz" Ver ahora El PP atribuye los malos resultados de Unidas Podemos en las elecciones de Castilla y León al "efecto Yolanda Díaz" Por su parte, el secretario general del PP, Teodoro García-Egea, ha asegurado que lo que ha conseguido el Gobierno ha sido mayores costes en los precios de la energía al mismo ritmo que "baja" su "credibilidad" y la de la propia vicepresidenta. "Ese es el efecto Yolanda Díaz", ha ironizado Egea, echando así en cara los resultados de Unidas Podemos en Castilla y León (el partido morado perdió uno de los dos procuradores que tenía): "Hoy el efecto Yolanda Díaz llega al campo. Con ustedes en España es más fácil 'okupar' una vivienda que regar el campo y los españoles tienen un sueldo híbrido, la mitad para pagar la gasolina y la otra mitad para pagar la luz".