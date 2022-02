El presidente de la Junta de Castilla y León y candidato por el PP a la reelección, Alfonso Fernández Mañueco, ha hecho un llamamiento este miércoles a una "movilización sin precedentes" el próximo 13 de febrero, "un voto por la dignidad" que ayude a que su partido consiga una "mayoría suficiente" para gobernar en solitario, "sin trabas ni hipotecas", para así no depender de otras formaciones ni permitir un Gobierno del PSOE con el resto de partidos.

"Es necesario que salga un mandato claro de las urnas y yo aspiro tener un gobierno fuerte y solitario, que permita impulsar una política eficaz y hacer las reformas que necesitamos, sin trabas ni hipotecas", ha señalado el líder 'popular' en una entrevista en Las Mañanas de RNE, donde se ha mostrado convencido de que "darán los números" y que no será necesario contar con el apoyo de otras formaciones, que no ha entrado a valorar. "Vamos a esperar qué dicen las personas de Castilla y León. No presupongamos algo distintos. Estoy convencido de que van a dar las cuentas", ha insistido.

Las encuestas, en cambio, pronostican que al PP le harían falta los escaños de Vox para sumar la mayoría absoluta necesaria para gobernar (41 procuradores). El partido presidido por Santiago Abascal ya señaló que estarán dispuestos a pactar con los 'populares' si es necesario para que no se tenga que repetir una convocatoria electoral, aunque “nunca gratis”. Y este martes la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, defendió esta posibilidad alegando que prefiere pactar "con el partido de Ortega Lara", en referencia a Vox, antes que "con aquellos que pactan con los que lo secuestraron".

Sin embargo, Mañueco sigue sin fiarse de las encuestas, ya que a su juicio "las que son favorables intentan desmovilizar, y otras que no son tan favorables buscan desmoralizar". "Traslado un mensaje de movilización. Hay escaños que están por un puñado de votos entre el PP y la izquierda", ha puntualizado, para después pedir "un esfuerzo de concentración y de unidad en torno al PP para garantizar lo conseguido hasta ahora: gestión eficaz, servicios públicos, dar estabilidad a esta tierra y ofrecer estabilidad en España".