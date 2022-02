Los pactos marcarán el 13F: ¿Quién quiere pactar con quién?

En esta recta final de la campaña electoral de las elecciones de Castilla y León sigue resonando en todos los actos, entrevistas y mítines de los candidatos una palabra clave en estos comicios: pactos. Las mayorías absolutas ya son la excepción en tiempos de fragmentación en los parlamentos y tras cada cita con las urnas comienza el proceso de negociación con la mirada puesta en posibles coaliciones de gobierno.

La mayoría de las encuestas de este 13F apunta a que el PP ganaría las elecciones pero lejos de la mayoría absoluta deseada y necesitaría a Vox para gobernar. Todas menos el CIS, que dibuja un escenario mucho más abierto con un triunfo del PSOE que, según este sondeo, podría gobernar con el apoyo de Ciudadanos y Unidas Podemos. Según el CIS, la suma PP- Vox no da y necesitaría de otras fuerzas para llegar a la Junta.

Más allá de los sondeos- que todos los candidatos plantean como "foto fija del momento"- el domingo llega la hora de la verdad para Castilla y León y los ciudadanos decidirán con su voto quien pilota esta comunidad en la próxima legislatura. ¿Habrá continuidad tras más de tres décadas de gobiernos del PP o un cambio histórico? Los candidatos han ido dando pistas en campaña- unos más que otros- sobre sus preferencias a la hora de sentarse a negociar y bajo qué premisas. Resumimos lo dicho en campaña sobre pactos electorales tras el 13F:

Durante toda la campaña todos los candidatos, sin excepción, le han atacado por ese flanco- su posible pacto para gobernar con la "ultraderecha"- que convertíría a esta comunidad en la primera en la que se forma esa alianza de gobierno- pero Mañueco mantiene el misterio sobre lo que hará en caso de necesitar el apoyo de Vox y si sentaría en su Gobierno consejeros del partido si no le queda más remedio. Más clara fue este martes precisamente Ayuso en un mitin en Valladolid, donde señaló que prefiere pactar "con el partido de Ortega Lara" que "con aquellos que pactan con los que lo secuestraron". El PP en todos los actos insiste una y otra vez en pedir la concentración de voto de todo el centro derecha en Mañueco .

No parece que el camino esté tan despejado para Mañueco y tendría que mirar a Vox, si los sondeos aciertan, para algo más que contar con sus votos para la investidura. A pesar de que son muchas las veces que se ha enfrentado a esa pregunta, el candidato no se moja del todo y, aunque no lo descarta en ningún momento, se limita a insistir una y otra vez en el que el PP quiere gobernar solo Castilla y León, sin decir si formaría un gobierno de coalición con el partido de Santiago Abascal. Reitera que la comunidad "necesita un gobierno fuerte" y, a su jucio, con un solo partido sentado en ese gobierno: el PP.

Durante la campaña electoral sus contrincantes lo han repetido varias veces- " Mañueco no es Ayuso "- y, si se cumplen las encuestas, el candidato 'popular', Alfonso Fernández Mañueco, no va a repetir el éxito arrollador de la presidenta en la Comunidad de Madrid , que rozó la mayoría absoluta, eliminó a Ciudadanos del mapa madrileño y solo necesitó del apoyo de Vox para el pleno de investidura.

Mañueco quiere gobernar en solitario y no se moja con Vox

¿Y qué le dice Vox al PP? "Sí, pero nunca gratis"

Vox ya no esconde que quiere gobernar y si sus votos son decisivos para Mañueco no van a dudar exigir entrar en el Gobierno. Aunque su candidato, Juan García-Gallardo, se niega a hablar de "reparto de sillones", su líder, Santiago Abascal, lo ha repetido en todos y cada uno de los mítines a los que ha asistido: hablarán con el PP pero no darán su apoyo "gratis". "A los que quieran que regalemos nuestros votos, que voten directamente al PP", apunta Abascal, uno de los líderes más volcados en esta campaña.

Dejan claro también que exigirán aplicar "parte de su programa" si son necesarios y que negociarán con el PP "en función de la fuerza que den los resultados" y todas las encuestas vaticinan un crecimiento importante de Vox, que podría convertirse en la tercera fuerza en las Cortes de Castilla y León con hasta once procuradores. Un gobierno con Vox supondría, seguro, un debate interno dentro del PP porque no todos ven con simpatía a la formación de Abascal. Para el propio presidente, Pablo Casado, la relación PP-Vox ha supuesto un quebradero de cabeza. Desde su 'ruptura' total con Abascal en la moción de censura a Pedro Sánchez de 2020, las citas electorales en las que el PP ha triunfado- Galicia y la Comunidad de Madrid- lo ha hecho de forma arrolladora y no ha necesitado negociar con Vox de verdad, pero esta vez puede ser diferente.

Mucho más críticos son en campaña los de Abascal con el PP- partido al que denominan "acomplejado"- que viceversa; y los de Vox han llegado a decir que si Mañueco no puede gobernar en solitario y se queda a expensas de Vox repetirá las elecciones.