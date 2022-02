El ministro de Educación regional, B.C. Nagesh, ha condenado en un vídeo los "desafortunados" enfrentamientos, y ha lamentado que "el lugar donde se debe generar el conocimiento se haya convertido en un lugar de culto por unos pocos estudiantes", a la par que ha insistido en la prohibición de cualquier distintivo religioso.

Por su parte, el ministro jefe de Karnataka, Basavaraj Bommai, ha hecho un llamamiento a todos los estudiantes, profesores y directivos de escuelas "para que mantengan la paz y la armonía". En este estado, el 12 % de la población es musulmana.

Los enfrentamientos violentos contra las alumnas musulmanas han tenido lugar también en varias ciudades indias, aunque se han intensificado en Karnataka, donde este martes el Tribunal Superior ha atendido las alegaciones de cinco jóvenes musulmanas a las que se les negó la entrada a clase con hiyab a finales de 2021.

“For those of you who said, Hijab is oppression.

Look at this picture and tell if these girls look oppressed ? Infact they are now fighting the real oppressors.#HijabisOurRight #hijab pic.twitter.com/vT1S6TkVgR“