El PSOE ha registrado este lunes en el Congreso una proposición no de ley en la que se encomienda al Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, liderar la investigación sobre los abusos en la Iglesia y elaborar un informe con el apoyo de una comisión independiente de asesoramiento en la que habría expertos independientes y representantes de los obispos.

"Mi partido quiere afrontar de la manera más rigurosa posible, pero también de la manera más empática y justa con las victimas, un asunto al que nuestro país no puede dar más largas", ha subrayado la diputada socialista Carmen Calvo, en una rueda de prensa que ha ofrecido junto al portavoz del PSOE en el Congreso, Héctor Gómez.

Este último ha explicado que lo que se plantea es que el Defensor del Pueblo elabore un informe sobre las denuncias por abusos sexuales en el ámbito de la Iglesia católica y el papel de los poderes públicos, una misión en la que Gabilondo tendría el respaldo de esta comisión, en la que también estarían representantes de asociaciones de víctimas.

El objetivo es "abrir el espacio" a aquellos perfiles que puedan "arrojar luz" sobre los delitos cometidos, dice el PSOE, que señala que los expertos de la comisión aún no están elegidos pero que incluirá a profesionales de distintos ámbitos como juristas, psicólogos, psiquiatras o sociólogos, entre otros técnicos.

"Este informe persigue hacer un trabajo minucioso, profundo, detallado sobre lo que ha sucedido", ha añadido Gómez, quien ha manifestado la "voluntad sincera y honesta" del PSOE de hablar con todos los grupos parlamentarios antes de que la propuesta se debata en el Congreso. También ha incidido en que su iniciativa tiene como antecedente las investigaciones llevadas a cabo en otros países como Francia.

El deseo del PSOE es que el informe esté listo antes de que termine la legislatura y que cuente con el apoyo de la mayoría de grupos parlamentarios.

El PSOE ha pedido a la Iglesia que participe en el proceso

Calvo, a quien el presidente del Gobierno ha encargado colaborar en la defensa de esta proposición no de ley, ha incidido este lunes en que lo primero es "no fallarle a las víctimas" y que lo demás es secundario: "Con esta iniciativa enfocamos de manera ecuánime para las víctimas y correcta un debate que tiene que finalizar con la protección y reparación de unos niños, niñas y adolescentes que nunca tuvieron que haber vivido lo que les tocó vivir", ha recalcado la diputada, quien asegura que su partido se dirigirá a la Iglesia Católica "para pedir su cooperación en este asunto".

"Hay un amplio espacio que recorrer para que la Iglesia sea proactiva", ha añadido la diputada, que reconoce que necesitan a esta institución porque una parte importante de la documentación "tendrá que venir de su mano".

Según el texto de la proposición no de ley registrada, "no se trata de prejuzgar ni de poner en tela de juicio a una institución en su conjunto" sino de adoptar "un marco de actuación centrado en el interés y protección de las víctimas, incluyendo su intimidad y anonimato, cuando así lo consideren".

Por su parte, el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, ha afirmado este lunes que los socios de investidura ven bien la vía del Defensor del Pueblo para investigar los abusos en el seno de la Iglesia y que él mismo ha pedido al presidente de la Conferencia Episcopal, Juan José Omella, que participen en ese proceso.

Bolaños, en una entrevista en la SER, ha defendido, además, la opción de investigar esos abusos a través del Defensor del Pueblo en vez de hacerlo en una comisión parlamentaria porque considera que "tiene todas las garantías", es más útil y asegura mejor la privacidad de las víctimas.

"Lo he hablado con el presidente de la Conferencia Episcopal en varias ocasiones en la última semana, les expliqué cuál era nuestro modelo y que sería importante que ellos también se incorporaran a la comisión de expertos, porque la Iglesia tiene investigaciones en marcha y es importante que todo ese conocimiento estuviera aquí", ha explicado Bolaños, que advierte de que los plazos "no serán cortos": "No es una investigación fácil".

Por otro lado, el PNV también ha registrado este lunes una proposición no de ley sobre este mismo tema para su debate en el pleno. Lo que propone este partido es que el Gobierno constituya un grupo de trabajo formado por expertos independientes con el fin de investigar los testimonios sobre caso de abusos a menores en el seno de la Iglesia. Este grupo elaboraría un informe que refleje las evidencias, presente unas conclusiones y proponga medidas que entienda convenientes adoptar.

El PNV considera que, tras las experiencias de otros estados con la investigación de estos casos, la opción más óptima es la creación de "una comisión independiente alejada de la diatriba política en las instituciones".