Los abusos en la Iglesia, a examen en el Telediario

El drama de los abusos sexuales a menores en el seno de la Iglesia católica ha vuelto esta semana al foco público. La decisión del Congreso de dar el primer paso para crear una comisión de investigación y las nuevas directrices de la Fiscalía para hacerse cargo de estos casos vuelven a arrojar luz sobre un escándalo de magnitud aún desconocida tras décadas de silencio. El Telediario de TVE ha dedicado este viernes un nuevo bloque especial para profundizar sobre las cifras, los testimonios y las consecuencias de este fenómeno.

Atenazadas por el trauma, la vergüenza y por la falta de respaldo, para muchas víctimas es difícil denunciar, por lo que alertan de que el número de casos podría ser mayor del que se conoce hasta ahora. Además de conocer sus testimonios, el Telediario ha analizado cómo se ha investigado este asunto en otros países y ha pulsado la opinión de la Iglesia española.

"España es uno de los pocos países de tradición católica, en los que la Iglesia tiene un peso social importante, en que no ha habido una comisión oficial de investigación", denuncia el especialista Josep Maria Tamarit. Las víctimas piden además mecanismos de reparación, y que esta no sea solo económica.

Las víctimas ven difícil que quien haya sufrido abusos vayan a denunciar a la propia Iglesia. "¿Quién confía en alguien que ha estado mirando al otro lado o incluso ha sido colaborador de los propios delitos? No va a ir nadie, pero es una forma de justificar que están haciendo algo y que no hay casos en España", se pregunta Mikel Eziolatza, de la Asociación de Víctimas en Centros Religiosos de Navarra.

Depresión, ansiedad o adicciones: las secuelas de las víctimas

Este tipo de abusos deja secuelas en las víctimas que perduran muchos años después. Estrés postraumático, depresión y ansiedad son las más frecuentes. Un gesto, que el agresor reconozca los hechos, puede ser fundamental en el proceso de reparación de estas personas.

Los expertos explican que muchas de estas secuelas "se cronifiquen durante toda la vida", como señala Montserrat Bravo, doctora en Psicología y especializada en violencia sexual.

"Terminas con adicciones, destrozando la vida familiar. Y con bastante medicación. He tenido buena ayuda de psicólogos", reconoce Jesús Zudaire, víctima entre 1962 y 1968. "Me ha condicionado toda la vida, no he tenido relaciones, he tenido miedo y desconfianza. Yo no solo sufrí la traición de un abusador sino la de la gente a la que pedí auxilio, que es más cruel", asegura Javier Méndez, otra víctima. Añade que para él fue "muy importante" haber recibido el perdón por parte del arzobispo de Pamplona.