Esta semana se retoma el maratón de juicios a los 40 opositores detenidos en los meses previos a la reelección de Daniel Ortega, en unas elecciones consideradas ilegítimas por la mayor parte de la comunidad internacional. También se conocerán las sentencias de los siete presos políticos que ya han sido condenados por conspiración en las audiencias celebradas la semana pasada.

Los juicios se celebran a puerta cerrada en el mismo complejo policial, conocido como 'E Chipote', donde los acusados llevan hasta ocho meses encerrados, sufriendo torturas físicas y psicológicas, según denuncian sus familiares. Abogados y organizaciones de derechos humanos, consideran que todo el proceso es una "farsa" y que sus sentencias ya están escritas.

El Ministerio Público de Nicaragua anunciaba el pasado martes el inicio de las audiencias a través de un comunicado de apenas un folio en el que no había espacio para la presunción de inocencia. En él, se refería a los acusados como "criminales y delincuentes" anticipando las condenas que llegarían en los días siguientes. Todos los juicios celebrados hasta ahora han terminado igual: declarando a los acusados culpables de haber cometido el delito de "conspirar para el menoscabo de la integridad nacional".

Entre los que ya conocen el veredicto del juez, están dos de las más destacadas figuras de la oposición al régimen de Daniel Ortega y de su mujer y vicepresidenta, Rosario Murillo: Dora María Téllez y Lesther Alemán. Nada tiene que ver la una con el otro, más allá de lo mucho que les odia la pareja presidencial.

Desde entonces, Daniel Ortega la consideró una traidora . Tanto a ella como al resto de antiguos compañeros de lucha que le dieron la espalda ante su creciente autoritarismo. Todos aquellos disidentes se fueron convirtiendo en apestados cuando Ortega recuperó el poder en 2007 para ya no volver a soltarlo. Ahora, la mayoría están en el exilio o presos .

Participó entre otras operaciones insurgentes en el Asalto al Palacio Nacional, la conocida como "Operación Chanchera" . Camuflados en camiones militares, lograron entran en el edificio donde se celebraba una sesión del Congreso Nacional. Tomaron a los diputados como rehenes y no los soltaron hasta que consiguieron la liberación de 50 de sus "presos políticos" .

El "chavalo" que encaró a Ortega

En los primeros días de julio, Lesther Alemán, sabía que, en cualquier momento, le podía tocar a él. Si a alguien le tenían ganas los Ortega-Murillo era a este joven líder estudiantil que se atrevió a decirles a la cara lo que la mayoría de los nicaragüenses pensaba de ellos.

Fue en mayo de 2018. El régimen llevaba semanas aplastando brutalmente la revuelta popular en su contra. Con la mediación de la Iglesia, la pareja presidencial accedía a sentarse con los estudiantes en una mesa diálogo sobre la que ya había, al menos, 50 muertos. Acabarían siendo más de 300.

En esas tomó la palabra un "chavalo" de entonces 20 años al que no le tembló la voz para exigirles que cesaran la represión y aclararles que lo único que estaban dispuestos a negociar era su salida del poder. "Me convertí en un blanco porque hice mortal lo que creían divino, cuestioné al poder de manera pública y lo peor: que al comandante no se le grita", confesaba el líder estudiantil a RTVE días antes de su arresto el 5 de julio.

04.32 min Lesther Alemán, en TVE antes de ser detenido: "He preparado a mi familia para dos escenarios: cárcel o muerte"

Tanto para Lesther como para Dora María, la Fiscalía ha pedido ahora la pena máxima por el delito de "conspiración": 15 años prisión. "Una vergüenza" clamó desde Twitter el presidente electo de Chile, Gabriel Boric, el líder de la izquierda latinoamericana que más enérgicamente ha condenado este y otros excesos del régimen nicaragüense. Otros mandatarios, como el mexicano, Andrés Manuel López Obrador, no se han pronunciado.