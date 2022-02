Isabel II expresa su deseo de que Camilla sea reina consorte

La reina de Inglaterra, Isabel II, ha anunciado este sábado que quiere que Camilla, esposa de Carlos de Inglaterra y actual duquesa de Cornualles, se convierta en reina consorte. La soberana británica ha escrito una carta con motivo de sus 70 años en el trono dirigida a todas las naciones de la Commonwealth.

“✍️ On the eve of the 70th anniversary of her Accession to the throne, The Queen has written a message thanking the public and her family for their support, and looking forward to #PlatinumJubilee celebrations over the coming year. #HM70 pic.twitter.com/U6JfzeZMLn“