Un general español asume el mando de las misión de la ONU en el Líbano

En situaciones de alto riesgo,

siempre armados,

la seguridad en su punto de mira.

Entre sus misiones, vencer el terrorismo

dentro y fuera de nuestras fronteras.

Son las Fuerzas Armadas Españolas y así trabajan.

Estamos en la Blue Line, la frontera virtual

que separa Líbano de Israel implantada por la ONU

desde que estalló la guerra entre ambos países.

Allí tenemos unos sensores, aquello negro.

Tenemos allí alambre de espino y todo esto,

que está minado, no se puede pasar.

-Todo el mundo tiene su fusil siempre.

Desde el 2006, los militares españoles están

en primera línea en alerta máxima vigilando los puntos más calientes.

Aquí han dejado la vida bastantes compatriotas nuestros.

El último, nuestro cabo Soria.

Su misión, mantener la zona libre de grupos armados

e impedir la entrada y el tráfico de armas ilegales.

Estamos buscando cualquier tipo de elemento o artefacto

que nos puedan poner en una ruta. -¡Hacemos alto!

¡De momento no tiene ningún tipo de cable!

Una difícil operación en la que asegurar

el acceso humanitario a la población civil

y el regreso seguro de los desplazados es prioridad.

Yo, que tengo un hijo, es algo que se me estruja el corazón.

Son refugiados y es muy triste.

Viviremos con ellos la volátil calma.

Un pequeño incidente

puede hacer saltar la chispa y provocar una escalada mortal.

Hay cuatro ocupantes que están fuera del vehículo

y si quisieran hacer algo

están en una posición perfecta para disparar.

Esta es la Misión Líbano.

Nuestro primer contacto en Líbano

tiene como escenario una de las zonas más convulsas.

Los militares españoles patrullan a diario esta frontera,

en la que los ataques con artefactos explosivos,

intercambio de cohetes y disparo de artillería

son habituales.

Soy Aylin, la tiradora del tercer pelotón

y estábamos haciendo una patrulla por la Blue Line.

Lo que hacemos habitualmente es salvaguardar

que personal israelí no entre hacia nuestro territorio

pero que tampoco personal libanés pase la Blue Line.

Vamos dos vehículos, dos tiradores, uno siempre va con la ametralladora

para delante y el otro siempre va dando seguridad detrás.

Están tapadas porque el nivel de alerta es bajo.

Llevamos la munición, pero no va alimentada.

Ese río de ahí abajo es lo que marca la Blue Line.

Del río para allá no se puede pasar, pero ni nosotros ni los libaneses.

Ellos lo respetan, ellos lo saben, y no sobrepasan esa línea.

¿Y esa valla que tenemos ahí enfrente?

Es la "technical fence",

que es por donde acaba de pasar una patrulla israelí.

Suelen hacer sus ejercicios, se bajan hasta las piedras,

se sientan un rato y se vuelven a ir.

Eso es una cámara, nos están viendo y seguramente pase

alguna patrulla para ver qué es lo que estamos haciendo.

Todo eso a partir de allí es Israel. Como todo está tranquilo, vámonos.

¿Cuál es el protocolo de este patrullaje?

Lo que hacemos es mirar todo eso.

Eso es Israel y miramos que todo esté bien,

que todo esté en su sitio.

Si vemos algo raro... Lo raro es lo inusual.

Si esa piedra está ahí siempre,

el día que no esté te tienes que preocupar.

Cabo. -Dime, pequeña.

Apunta. Está cerrado.

Hay un vehículo dentro, pero será de ellos.

Todo eso lo informamos a Cervantes y ya que ellos decidan

lo que es importante y lo que no.

-Papa 1 Charlie, le informo, vehículos.

(RADIO) Recibido.

-¿Cómo va eso? ¿Tranquilo? ¿Hay algún hummer?

-Hemos visto dos. Mejor, no hace falta que vengan.

Esto es un puesto de observación que le llamamos OPI8.

Ahí hay un puesto de las Fuerzas Libanesas

y aquí están 24 horas.

Hay que pensar que a partir del río es Israel.

Aquí la gente viene a pasar el día, a comer, en verano.

Es un turismo de resistencia porque vienen y se hacen una foto

como diciendo: "He estado en la frontera.

Eso es Israel y estoy al lado".

Estamos salvaguardando que no haya ningún problema, ningún conflicto.

Siempre está el contingente español aquí permanente y por eso lo hacen,

se sienten más seguros. Nos vamos.

-A nosotros nos queda un rato. -Que os sea leve.

-Chao, chicos.

-Esta carretera es solo nuestra.

Solo nosotros estamos autorizados para pasar por aquí.

Todo eso es Israel.

Allí está la valla y de ahí no se puede pasar.

Ahí tenemos una posición de los israelitas

y la "technical fence" sigue por ahí,

pasa por las montañas hasta llegar a Siria,

que está justo detrás de las montañas.

Eso son Los Altos del Golán, lo que nos separa de Siria.

Ellos no están en conflicto porque nosotros hacemos presencia.

Que ellos vean que estamos aquí.

Ahora vamos a pasar por un campamento sirio

donde hay población que vino huyendo de la guerra.

Yo, que tengo un hijo, es algo que se me estruja el corazón.

Son refugiados y es muy triste.

Estamos en la posición de la 9.64.

Ahora estamos en el observatorio.

¿No ha pasado ni un vehículo? -Nada.

Hoy está tranquilo.

¿Este lugar siempre está ocupado por alguien?

Sí, y también tenemos cámaras.

¿No tenéis armamento aquí? Sí.

Todo el mundo tiene su fusil siempre en la guardia.

-Allí tenemos unos sensores,

aquello negro, tenemos el alambre de espino

y todo esto, que está minado, no se puede pasar.

Esa puerta amarilla que veis, a partir de ahí todo eso es Israel.

Todo parece tranquilo. No hay relación hostil.

Estáis a metros.

Tiramos una piedra y cae en Israel.

¿Y por qué estáis aquí y no en el Cervantes?

Porque aquí nosotros salvaguardamos la Blue Line,

eso es lo que venimos a hacer. Informamos de Israel y del Líbano.

Nosotros somos neutrales, no nos casamos con nadie.

Estamos para informar y Cervantes es como el centro de todo.

Somos 57 personas y solo 2 somos mujeres.

Somos poquitas, estamos cotizadas. Hola, chicos.

Vamos a hacer deporte, ¿o qué?

Vamos a calentar un poquito, un calentamiento articular rápido.

Vamos a empezar por el cuello, movimientos circulares, cadera.

Vamos a ver cómo controlar a un tío, inmovilizarlo.

Cortamos, pegamos, cogemos y giramos.

¿Es buena profesora? Es buena.

Mete caña, pero es buena.

-Hacía falta, porque que un militar no sepa desarmar a alguien

con las manos desnudas me parece importante.

Por parejas.

No echéis un pulso brazo con brazo, porque si es un tío grande...

Es cogerlo así.

A la ducha. Sois unas máquinas.

-Ducha rápida, cogemos salvamento y nos subimos a los vehículos.

Aylin, no se te reconoce. Esa es la idea.

Aquí la mujer tiene un papel muy pequeño.

Cuando me quito el casco suelen asombrarse,

me señalan, "Mira, una mujer".

¿Cuántas misiones llevas tú aquí? Esta es la segunda.

Yo noto que la Blue Line está más segura con nosotros,

desde luego del 2011 para acá sí. ¿Tienes más misiones por delante?

De momento, quiero llegar a Madrid y ver a mi hijo.

Más allá no miro, es mejor así.

La 4.28, esta es otra posición nuestra.

Ahí es donde tuvo el accidente el cabo Soria.

¿Cómo pasó?

Ellos estaban en su puesto de observación

y él tuvo la mala suerte de estar en el momento equivocado

en el sitio equivocado.

¿Dónde, dónde, dónde? ¡Hostia!

¡Al búnker! ¡Me he quedado bloqueado!

-Yo cuando lo vi por la "tele" lo miraba y decía:

"Eso me puede pasar a mí".

Le puede pasar a cualquiera, lo aceptamos y venimos.

Nunca pasa hasta que pasa y tú piensas:

"Esa persona era hijo de alguien,

seguramente era padre de alguien y seguramente tiene su mujer".

Se te parte el alma.

Ese cartel es de la película "Corazones de acero".

A mí me da ánimos.

Es el mejor trabajo que he tenido, sin duda.

Vámonos, que tenemos que seguir patrullando.

Mira quién está ahí. Lo que ha caído del cielo.

¿Qué tal, cariño? ¿Cómo estás? -Cansada.

Después de 15 días sin verte...

-¿De patrulla? ¿Y el niño? -No he hablado con él.

Ayer no pude hablar con él.

-¿Y con tu mamá? ¿Te han mandado fotos del niño o no? A ver.

Qué lindo sale ahí. Supergrande.

¿Ahí a quién se parece? -A mí.

Se parece a mí. A su madre.

-Se parece al padre, trae.

-¿Sabes que nos hemos perdido su primer día de colegio?

Ay, mi niño. Tengo ganas de verle.

Mi marido. Nos han separado.

Él está en la 4.28 y yo en la 9.64. Nos vemos poquito, pero nos vemos.

-Cada 20 días o un mes si coincidimos en algún sitio.

Yo lo llevo fatal. -No se lleva, no.

-Bastante mal se lleva. -Él es colombiano y yo soy cubana.

Nos conocimos en El Goloso nada más entrar yo en el Ejército.

¿Me echabas de menos? -Bastante.

Ya no nos queda nada para estar en casa.

-Un mes, 30 largos días.

¿No os podéis dar un beso ni nada? No puede ser en público.

-No se puede ya. Mírame, que no me miras casi.

¿Qué te pasa? -Perdón.

-Te quiero. -Y yo a ti.

Uno sabe a lo que viene y lo acepta con orgullo, aunque a veces duela.

Ya nos vamos a ir.

-¿Tan rápido?

Cariño, nos vemos otro día.

A ver si coincidimos en alguna patrulla antes de irnos.

-Sabes que esa breva no va a caer.

Estás muy guapo. -Tú también.

-Ten cuidado. -Ánimo.

-Ya se me acabó mi minuto de gloria.

Abandonamos la posición 9.64 para trasladarnos a Marjayoun,

una ciudad estratégica al sur del Líbano.

Aquí se encuentra la base Miguel de Cervantes,

sede de la Operación Libre Hidalgo.

Hola, buenos días.

Como ya sabéis, hoy vamos a pasar la tanda tres

del estudio de estrés que estamos haciendo.

Voy a empezar a repartiros los test. El primero de todos es

el de psicopatología a nivel individual,

que es en el que me tenéis que contestar cómo estáis vosotros

y en ese quiero que me contestéis solamente sobre los sentimientos

que habéis tenido durante la última semana.

El último de todos es el de estrés laboral.

Yo soy la teniente María Romero. Soy la psicóloga del contingente.

Al principio había problemas de adaptación,

el nivel de estrés laboral era un poquito más elevado porque cuando

se hacen los relevos la gente tarda en coger el ritmo en la misión.

El nivel de estrés ha bajado bastante,

la mayoría de la gente está bien.

Hay problemas de ansiedad, de nerviosismo,

hay gente que fruto de la convivencia ya se quema...

-Son muchas horas juntos y, quieras que no, hay tensiones.

Es inevitable.

La teniente ayuda a que esas tensiones se rebajen.

-Somos un contingente muy equilibrado.

Tienen una psicóloga muy buena.

Que vaya bien el día y para lo que necesitéis

ya sabéis dónde me tenéis. Muchas gracias a todos.

Este es mi despacho.

Aquí es donde trabajo y vamos a introducir en el ordenador

algunos resultados.

La línea azul es la media poblacional normal

y estos picos de aquí son como si el paciente estuviera grave.

La media roja es la media del sujeto al que yo he pasado la evaluación.

Como veis, sobre todo en susceptibilidad,

está un poco por encima de la media.

¿Eso qué quiere decir? Que llegados a este punto ya está algo quemado.

A este chico lo voy a llamar, voy a ver qué puede haber

detrás de estas gráficas y si hay algún problema que explique esto.

Es una misión muy intensa,

estamos seis meses conviviendo y las emociones,

tanto para bien como para mal, se exageran.

Una relación que se enfría

o una discusión que aquí se hace un mundo...

Nos vamos a ir, que hemos quedado en el colegio en media hora.

Mi capitán, cuando usted diga nos vamos.

Ella es la capitán Pérez, la jefa de la unidad,

es la coordinadora de toda esta actividad,

y él es el sargento Cortés, que es el jefe del pelotón.

Han hecho la recaudación para el material escolar

que vamos a repartir hoy en el centro.

Es obligatorio en todas las salidas que llevemos el chaleco

con las placas, el casco y el armamento.

Por ahora el nivel de alerta lo único que estipula

es que tenemos que llevarlo en el vehículo.

-Este es un centro de educación especial

que está justo en el límite del sector español

y al que habitualmente venimos a dar apoyo.

-Ella es la psicóloga del centro,

que viene a trabajar con ellos dos días en semana.

Es una psicóloga excepcional,

yo estoy aprendiendo muchísimo de ella.

Este es un centro en el que hay niños que tienen

problemas y el poder ponerse en el lugar de la otra persona

y saber si el otro está triste o enfadado

te facilita mucho el compañerismo y la relación social.

Las emociones no entienden de conflicto.

Elena, ¿por qué es tan importante en esta misión

este tipo de proyectos?

Es la única forma de que la gente que nos ve patrullar

vea que también tenemos la cara amable de la fuerza,

como nosotros nos llamamos.

Luego estos niños van a casa y se lo cuentan a sus padres,

entonces eso hace que a nosotros, a los que patrullan las calles,

les sean mucho más fácil hacer su trabajo.

Los españoles si por algo nos caracterizamos

es porque empatizamos muy rápido con la población.

Es una cosa que nos ha ayudado no solo aquí,

sino en todas las misiones en las que hemos participado.

-El material que traemos

lo hemos encargado los componentes del pelotón

de recaudar nuestros familiares y nuestros vecinos.

Deseo de todo corazón que lo utilicen y que lo disfruten.

Para nosotros es un orgullo estar hoy aquí.

Los seis meses de misión valen estos días.

Una de nuestras misiones ya se ha cumplido.

Vosotros en vez de patrulleros parecéis Papá Noel en el colegio.

La verdad es que sí.

-Hola, María. -A la orden, mi comandante.

-Te traigo los medios locales

para que se les des al general con el visto bueno.

-Vale.

Soy la soldado Baena

y estoy destinada en la secretaría del general.

A la orden, mi General.

-Dime, María. -Le traigo

el listado de los periodistas para el día 12 de octubre.

-Le tenemos que dar otra vuelta.

-También he metido en agenda la reunión del miércoles.

-Vas a tener que alargar el día.

-Soy el jefe del sector este de Unifil.

Unifil, la misión de Naciones Unidos

en el sur del Líbano, está dividida en dos sectores:

este, pegado a los montes del Golán,

y el oeste, pegado al mar.

El sector del Golán lo manda desde el año 2006 España

por medio de un general español, que me corresponde a mí ese honor.

La principal misión que tenemos es patrullar la Blue Line.

No es una frontera como tal, porque no está acordada

por los países Israel y Líbano, pero es la línea de retirada

de las tropas israelíes después de la invasión de 2006.

La base Miguel de Cervantes está aquí.

¿Dónde hay más españoles alrededor de la Línea Azul?

En el sector más caliente de la Línea Azul.

No se nos puede olvidar que aquí han dejado la vida

bastantes compatriotas nuestros,

siete en un atentado en este punto precisamente.

El último, nuestro cabo Soria,

precisamente aquí, en la localidad de Gayá.

La situación está tranquila,

está estabilizado hoy por hoy, aunque esto nunca se sabe.

Aquí nosotros estamos trabajando tanto para Israel como Líbano

y con nuestra sola presencia desconflictamos

cualquier situación comprometida que pueda aparecer.

Esta línea es de alto el fuego, no la reconocen como frontera,

hay reclamaciones territoriales, no están de acuerdo,

y, sobre todo, porque el norte de Líbano no reconoce al sur.

Ellos no hablan de Israel,

ellos hablan o de Palestina o directamente del enemigo.

Mi General, ya está la escolta de la Guardia Civil preparada.

-Nos vamos.

Al general de la brigada del Líbano que tenemos en nuestra zona

utilizamos las tardes noches

y así despacha las cuestiones que tenemos pendientes.

Nos vamos, Antonio, pero me dejáis con el general y os volvéis.

¿Quiénes son ellos, General? Mis ángeles de la guarda.

-Es un honor.

¿Salís mucho? La verdad es que sí.

No para el general. -Que nos tenemos que ir.

-Estamos en el comedor y nos vamos a comer la séptima hamburguesa.

Solo quedan siete, estamos ya muy cerca de irnos a casa.

Contamos las hamburguesas todos los jueves

y vamos contando las semanas. Hola.

-¿Qué pasa? Que aproveche. -La séptima.

Siete semanas ya. Cuando quedaban 27... Bueno, 28.

La otra vez que vine de misión me volví a casa en AVE,

me quedé dormida y cuando me desperté,

me desperté toda sobresaltada por el HK.

Los primeros dos segundos pensé de verdad que lo había perdido.

Horrible.

A mí me gusta mucho la cocina, soy muy cocinillas,

y echo mucho de menos el cocinar lo que te apetezca.

-¿Qué es lo primero que vas a hacer de comer cuando vuelvas a casa?

-Rabo de toro. -Qué rico.

-Cordobés.

Buenos días, chicos.

¿Nos vamos? ¿Cargamos?

Son los compañeros del curso de cocina.

Vamos a dar clases a una escuela de cocina de Marjayoun.

Ya hemos llegado.

Estamos en la Escuela Técnica de Hostelería de Marjayoun.

Es mi escapada, es como irme de perol.

Estos son los chicos del curso, el profesor de ellos

y nuestro traductor, que sin él nos sería muy difícil.

¿A qué hora dan la luz aquí?

Todavía no han solucionado el problema de la luz

y la van cortando cada seis horas, la van cambiando de población.

Vamos, que no comemos, chicos.

-Estamos preparando los langostinos que cocimos ayer y que utilizamos

también para preparar el fumet del arroz a banda.

Tenemos el cuerpo para utilizarlo para la ensaladilla rusa

y el cuerpo en sí para luego el arroz a banda.

¿Os gusta el marisco?

-¿De dónde sacas las recetas, María?

-De mi madre, de mis amigas, de internet, que es muy socorrido.

-Ahora lo que vamos a hacer es echar la fumet hasta la altura

del remache aproximadamente para luego poder echar el arroz

de lado a lado del asa y esa es la medida exacta que le echo yo.

¿Oído, cocina? -Oído, cocina.

-Pablo, Rebeca, María, venid, que vamos a echar ya el arroz.

Dale al play.

-Hola, María.

Te mandamos desde el "MasterChef" español un beso muy grande

porque ya nos han contado tú historia.

Estamos muy orgullosos de que estés divulgando

la cocina española por el Líbano y supongo que los chefs

te podrán ahora hablar mejor de lo que estás haciendo.

-Estamos encantados de que te guste la cocina,

de que promociones el acto de cocinar, de que des buenas clases

y también de que estés haciendo ese pequeño "MasterChef" libanés.

Te damos un besazo.

A seguir cocinando y aquí estamos para lo que quieras.

-Muchas gracias. No sé qué decir.

Gracias. Estoy un poco abrumada.

Quiero verlo otra vez.

Qué bueno. Me lo tenéis que pasar.

Muy guapos.

Podría venir, que quedan todavía algunos sábados.

Le invito a que venga y puede venir también Eva.

-Vamos a echar ya el arroz. -No nos vamos a poner emotivos.

-Tengo un inglés yo...

Esto ya está.

Chicos, que va. -Muy bien.

-¿Cómo se dice esto? -Ensaladilla rusa.

-Muy bien.

-¿Arroz? -¿Lo hago yo y no me vas a echar?

¿Brindamos por lo bien que ha quedado todo?

-Venga, un brindis. -Salud.

-Talla M para la 9.66.

Esta sobra y esta es para la 4.28, que son también talla M.

Soy el sargento Gómez y él es el soldado Casas.

Nosotros somos los encargados de todo el material de vestuario,

aparte de suministro de comida, alimentación y agua.

Pertenecemos a la ULOG para cualquier cosa

que nos puedan necesitar.

Somos una unidad de apoyo.

Esas cajas son un poquito tristes y esperemos no tener que sacarlas.

Son los féretros para, en caso de necesidad,

tenerlas a mano y que el cuerpo pueda descansar.

Las tenemos ahí apartadas y bien arriba, sin que haga falta cogerlas.

Recoge eso y nos vamos, que tenemos que ir al tiro.

-A la orden.

-Tenemos tiro ahora.

El otro día estuvimos con él en el tiro y no va bien.

-Vamos a probar a homogeneizarlo. Lo ponemos aquí.

-Este es el taller de armamento y de electrónico.

También pertenece a la ULOG.

-Se te ha ido un poco la línea de tiro y el láser.

No coinciden. Ahora te lo regulamos.

Un pelín a la derecha y un pelín arriba.

El mantenimiento del armamento es muy importante,

si no lo tenemos en buenas condiciones

se puede producir un desgraciado accidente y puede ser peligroso.

A la orden, mi teniente. Buenos días.

Veníamos al campo de tiro, vamos a preparar los blancos.

-Espera que hagamos un reconocimiento

para ver que la zona es segura y en cuanto nos den

el visto bueno a los pelotones te daré paso para que entres.

-De acuerdo, mi teniente. Aquí esperamos.

-Somos la sección de zapadores, que está en Libre Hidalgo 23.

Estamos desempeñando funciones ahora de ver la ruta

hacia el campo de tiro, que no haya ningún tipo de elemento

que sea peligroso para el contingente.

Continuamos.

Estamos buscando cualquier tipo de elemento o artefacto

que nos puedan poner en una ruta.

¡Hacemos alto! Repliégate.

¡De momento no tiene ningún tipo de cable!

¡Limpio, es un cartucho!

¡Podemos continuar! La gente que más expuesta está es la que está

ahora mismo sobre el camino, porque es donde realmente se ponen

los artefactos para intentar pillar al mayor número de personal,

vehículos o los convoys que haya.

Los primeros ojos de vanguardia son los que intentan detectar

si hay algún tipo de cable que pueda llegar a la carga.

Son los primeros que nos tendrían que avisar si hubiera cualquier tipo

de incidencia que tuviéramos que para el convoy

o directamente cerrar el camino y buscar una ruta alternativa.

El vehículo lo tenemos siempre

porque es el que lleva l los inhibidores

y lo que produce es una burbuja

en la que engloba a todo el personal.

¡Alto! ¡Tango Delta,

Tango Delta, aquí Lince! -(RADIO) Aquí Tango Delta.

-Le informo que no hemos encontrado nada a lo largo del itinerario.

Solicito permiso para replegar.

-(RADIO) Tango Delta recibido. Repliegue.

-Buenos días.

Vamos a iniciar los ejercicios de tiro.

Nos colocamos casco y chaleco y salimos de la línea de tiro.

Adoptamos la posición, alimentamos el arma,

a discreción, fuego.

¡Alto el fuego! Muy bien, 12 impactos de 15.

Vamos a utilizar los elementos de puntería

y vamos a ir avanzando según vamos disparando.

¡A discreción, fuego!

Alto el fuego.

Totalmente concentrado y siempre fijo en tu objetivo.

Uno ante de disparar tiene que estar muy tranquilo

y poder contener la respiración, serenidad, tranquilidad y adelante.

La munición es real y hay que estar siempre concentrado al 100%,

no vale un mínimo descuido.

Hemos finalizado el tiro de hoy, muy bien.

Volvemos para la base. Enhorabuena por el ejercicio.

-Soy el sargento Jesús Pastor.

Estoy destinado en la unidad de transmisiones

de la Base Militar Cervantes y ahora nos vamos a dar

clases de español a un colegio de Chebaá.

¿Todo listo? Vámonos.

Llevo desde principios de junio viniendo todos los viernes

de 16:00 a 17:00 y cada vez me gusta más,

vengo con muchas más ganas.

Le voy a llamar mi profesión frustrada,

como se suele decir. Es un colegio público.

Las clases son gratuitas y aquí conviven niños

tanto musulmanes como cristianos.

Buenas tardes. No oigo...

-(TODOS) Buenas tardes.

-¿Qué vamos a hacer hoy? Vamos a hablar de las profesiones.

¿Aprenden rápido?

Sí. Se van soltando y van hablando palabras en español

que las oyes igual que si estuvieras en tu barrio.

Te da mucha satisfacción y sabes que tu trabajo aquí

está sirviendo de algo.

Pregunta, ¿qué quieres ser de mayor? Dentista.

¿Dónde lo colocarías? Muy bien. Militar.

Ahí no viene. ¿Quién es un militar? Militar.

Ahí no está.

¿Quién es militar? El profesor, yo.

-Yo quiero ser médico de profesión. -Muy bien.

¿Por qué quieres tú aprender español?

Es una hermosa lengua. Quiero ser traductora de español.

Eres muy didáctico, Jesús.

¿Has aprendido eso aquí? No, pero la mejor forma

es hacerlo divertido porque ver a un tío casi armado, de verde...

Hay que hacer que se olviden del uniforme y que vean la persona.

Adiós.

-(TODOS) Hasta el viernes. -Eso es. Vámonos.

¿En qué pueblo estamos ahora mismo?

Estamos en Chebaá, cerca de la frontera con Siria.

Israel estaría a la derecha.

-(TODOS) Hasta la semana que viene. -Hasta luego.

Mis movimientos se reducen a esto todos los viernes.

Mínimo son dos vehículos y nunca nos bajamos en los pueblos.

Siempre vamos de paso, saludamos, pero no podemos bajar.

¿No podemos bajar y grabar?

Está prohibido totalmente hacer fotos y grabar en un pueblo.

Cualquier persona se puede sentir ofendida

o a saber qué pueden pensar, entonces no grabamos.

Todo interior del vehículo.

A ver a quién veo por ahí...

¡Eh, campeón! Hola, campeón.

¿Qué pasa? ¿Te has despertado de la siesta?

Estáis muy guapos, como siempre.

-¿Y tú qué tal? -Hoy otro día menos y otro día más.

A ver ese besito...

Es duro.

Aprender a vivir no creo que se pueda aprender,

pero sí a llevarlo con naturalidad.

Sabes que algún día puede ocurrir el irte fuera y te preparas,

pero hasta que no estás aquí no lo ves.

Ellos son mi fuerza. Si ellos no están bien yo tampoco.

Un día me puso la videoconferencia y le dijo:

"¡Mira, papá!", y se puso a andar hacia la cámara.

Madre mía, fue un momento precioso e inolvidable.

Yo creo que de mayor estará orgulloso de mí.

De su padre.

Sí. Ahora me he dado cuenta de que gracias a ella

soy lo que soy, porque es la mujer de mi vida.

-Buenos días.

-¿Está todo preparado? ¿Cómo ha ido? ¿Te has mojado?

-No, mi capitán.

-Ha caído la de San Quintín esta noche.

-Me acosté pronto y no me enteré.

-Ahora ten cuidado con la carretera, ¿vale?

-Sí.

-La zona de salida española tenemos 14 pueblos dentro.

Es un trabajo de relación con la población civil.

Aquí trabajamos con chiítas, sunitas, cristianos...

Yo siempre trato a todo el mundo por igual,

desde una mezquita a una iglesia.

Me da igual, trato a la persona y eso es el éxito de todo.

Para aquí.

Aquí es donde murieron nuestros paracaidistas.

Aquí estaba el coche bomba, voló en el aire

y terminó incrustado en esa torre pero en sentido contrario.

Yo fui de los primeros que llegué aquí al rescate.

Eran chavales de mi bandera.

Fue un momento triste y hay que parar siempre aquí,

cada vez que se pase hay que parar.

Buenas, ¿qué tal? Ella es Katia, intérprete y trabaja con nosotros.

El objetivo es hacer donaciones para ganarnos la confianza

de la gente, para que vean que estamos aquí para ayudar.

Mira si somos amigos

que este mes de agosto se casó y estuve en su boda.

¡Hola, chicos! -Estos son alumnos libaneses,

iraquíes, sirios, de todas las zonas.

-Se necesita ayuda.

-¿De qué país soy? -España.

Aquí para un niño ver un arma es algo normal.

Han vivido en un país de guerra en el 2006.

En este pueblo en concreto estaban bombardeando

y la gente lo estaba viendo, los niños lo estaban viendo.

Yo conozco a más gente en estos pueblos

que en mi propio pueblo.

Necesita hacer prácticas porque tuve un nieto la semana pasada.

Mi primer nieto.

-Enhorabuena. No lo conoces.

No, por el Skype y por fotos. Lo veo bañarse todos los días.

El conductor tiene que ser una persona que esté muy atenta

porque puede ocurrir cualquier cosa en cualquier momento.

Ya va conociendo a los libaneses y yo le digo: "Despacio".

Buenos días, doctor. Aquí le traigo las medicinas.

¿Cómo está? ¿Bien? ¿Qué le pasa? -Es diabética.

Le duele mucho la cabeza.

-El doctor la va a poner buena.

Os he traído a este punto

porque desde aquí es donde se ve toda la zona.

Se ven perfectamente claros los tres corredores

de zona de responsabilidad.

Sobre esta divisoria tenemos todo lo que es el corredor cristiano,

caemos al valle y tenemos el corredor chiíta

y si caemos al otro lado, al otro valle, es la zona sunita.

Son libaneses,

pero cada uno vive en su zona, aunque se mueven libremente.

¿Se llevan bien entre ellos? Entre ellos sí.

Yo interactúo con todos ellos y nuestras patrullas.

Esta misión tiene dos partes,

la parte CIMI y la parte operativa o táctica.

La parte CIMI es mi trabajo y es trabajar dentro de las localidades

y luego está la parte táctica,

que es la parte de patrullar la Blue Line,

que está aquí abajo, esta valla.

Este pueblo que tenemos aquí enfrente es Metula,

el primer pueblo israelita.

Toda esta zona de cultivo es Israel,

todo esto es territorio que Israel ha ocupado.

En cuando hay un momento de tensión nuestra misión

es ponernos en el medio e intentar calmar a ambas partes

para que no se llegue a un enfrentamiento armado.

Hace "x" años era la más complicada, la más difícil,

y ahora mismo es la zona más tranquila.

Todo lo que sea tocar la valla ellos no permiten

que nadie se acerque a ella.

Toda la valla está llena de sensores.

Nosotros con los israelitas no tenemos ningún trato,

no nos hablamos ni nos saludamos siquiera.

La Puerta de Fátima es esta zona enrejada.

Es la entrada donde la gente del Líbano iba a Israel,

era la frontera, el punto de paso, para ir a trabajar a Israel.

A raíz de la guerra del 2006

esto se cerró y ya impidieron el paso de libaneses a Israel.

A lo largo de los años todavía hay enfrentamientos continuos

y lo que hizo Israel fue poner este muro.

¿No nos podemos bajar a grabar?

No, este es un punto complicado, de tensión.

Qué guapa.

Estas son mis niñas del Líbano.

En el 2009 con una asistente sanitaria encontramos a una niña

que era un bebé con una infección enorme en el cuello.

Esta tenía nueve meses.

¡Guapa!

La operamos en la base,

la curamos y conseguimos salvarle la vida,

porque según el médico estaba casi muriéndose.

Me llevo mal contigo, que no estudias.

Son libaneses de origen beduino.

¿De qué vive esta familia? Del campo, de esta tierra suya.

Su marido tiene cabras.

He traído a la televisión de España

para ver si consigo un novio para ellas en España.

Aquí es cuando la operamos.

Ellos tuvieron que tomar una decisión

muy difícil de dejárnosla y llevarla a la base a operar.

La más guapa, madre.

Fueron unos momento difíciles, pero aquí está.

Lo importante es verla así.

Esto es lo mejor de la misión para mí.

Me emociono y todo cuando hablo de esto.

El cariño de esta gente es fundamental para mí.

Chicos, a formar.

Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho.

Un besito.

-¿Cuándo vas a volver? -La semana que viene.

Y tú estudia, chaval.

Aunque se respira una frágil paz,

los militares nunca bajan la guardia.

Saben que se encuentran en una zona de conflicto

donde convergen tres países enfrentados.

Buenas tardes.

Vamos a realizar una patrulla.

Como siempre,

novedades cada media hora de la unidad e indicativos.

Es importante que os pongáis el chaleco y el casco

para ir en el vehículo.

Yo soy el teniente Alejandro Portillo,

jefe de la sección de caballería,

y estamos encuadrados dentro de la misión Libre Hidalgo 23.

Vamos a equiparnos y salimos.

¿Siempre que patrulláis vais tantas personas?

Vamos ocho mínimo siempre.

La prensa vais a ir en este vehículo.

Cuando salgáis de la base

es importante que os metáis abajo por seguridad.

Apoyas aquí el pie derecho.

Vamos a realizar una patrulla en el vehículo de caballería,

que es de fabricación española y lleva un cañón de 25 milímetros,

aparte de llevar una ametralladora coaxial.

Este vehículo está compuesto por cinco integrantes,

ahora mismo solo vamos cuatro.

Está un conductor, el jefe, que soy yo, un tirador,

que es el que maneja el cañón y la ametralladora, y un explorador.

La función que tiene es la de observar

todo lo que viene por la parte de atrás del vehículo.

Formamos parte de la Fuerza de Acción Rápida,

que nos hace estar durante la misión

siempre en disposición permanente de ser activados

en menos de diez minutos para llegar los primeros a un punto,

ya sea solos o escoltando a cualquier otro vehículo.

Siempre tenemos que llevar el vehículo municionado.

Lo que vamos a hacer es coger la eco route.

Una de las misiones fundamentales que tenemos aquí

es monitorizar la Blue Line.

Nosotros lo hacemos estableciendo puestos de observación

como el que estáis viendo ahora mismo.

Vamos a montar una cámara térmica y vamos a observar

la zona de la Blue Line.

Lo hacemos de noche sobre todo primero por los medios,

porque al ser un medio térmico podemos observar bastante mejor,

y luego para que tampoco se note mucho,

que la población no nos vea que estamos observando.

No es un espionaje.

No, no es un espionaje.

Simplemente es observación, una misión fundamental de la caballería.

La Blue Line sería todo el camino que estoy señalando

ahora mismo con mi dedo.

Nosotros vigilamos que se cumpla el cese de hostilidades

entre ambos países y para ello no se debe violar la Blue Line

por ninguna de las dos partes.

Aparte, también apoyamos al Ejército del Líbano en que se vuelvan a hacer

con el control de la zona sur del Litani.

Siempre hay que estar alerta,

porque no dejamos de estar en una zona

en la que ha habido un conflicto.

Siempre hay que estar alerta con todo,

no podemos bajar la guardia nunca, pero miedo como tal no tenemos,

es algo inherente a los militares.

-Ahí sigue vigilando.

Gira un momento a la izquierda.

¿Ves la luz que viene por el fondo de frente debajo de la loma?

¿Lo ve usted por esta zona? -Sí, se ve.

-Sigue hacia la derecha.

Lo tienes en el medio de la pantalla ya.

Parece un coche. Sigue, acerca más.

-Es un vehículo civil que está circulando

por la carretera próxima a la Blue Line dentro del Líbano.

Lo único que se ve ahora mismo

son vehículos que están en el lado libanés circulando

por la carretera próxima a la frontera.

Apaga el ordenador,

apaga la térmica, por favor, y yo me voy a informar por radio.

Informa de que hemos finalizado y continuamos patrulla.

-Le informo que hemos terminado y continuamos la patrulla

sin novedad. Cambio.

-Una vez informado, continuamos con la patrulla.

La seguridad es prioritaria en la base.

Cualquier evento incrementa los riesgos.

Vivimos desde el otro lado el día de la fiesta nacional.

Hoy tenemos un día un poquillo más complicado.

Es el día de las Fuerzas Armadas,

viene un montón de gente, un montón de VIP.

Cada uno tiene su puesto, estaremos en el control principal,

registro control, total de personal, control de barrera.

Todo OK, todo correcto. Ánimo, fuerza y al toro.

Muchas gracias y luego nos vemos.

Soy el cabo Santillán.

Pertenezco a la Policía Militar

de la Base Miguel de Cervantes del Líbano.

La Policía Militar se encarga de la seguridad interior de la base,

de vehículos y de personas.

Esta es la puerta de entrada a la base

y es el primer control de seguridad

dentro de la Base Miguel de Cervantes.

Anteriormente a este hay un control del ejército libanés,

que es el primer filtro antes de llegar aquí.

En la foto de aquí se aprecia como un extraño

que ahora tendría que pasar el compañero el espejo

para asegurarnos de que no hay nada.

Son trabajadores de la base y los vehículos,

como los dejan por diferentes sitios,

nunca se sabe si pueden tener algo.

Pase, por favor, al parking dos.

Noviembre dos para noviembre uno. Cambio.

(RADIO) Noviembre uno.

-Solicito que manden reconocimiento cinológico.

-Bajaos del vehículo, por favor.

Entregadme los teléfonos móviles y quedaos allí.

Se les retiran los móviles porque si hubiera

algún artefacto explosivo podrían activarlo a través del teléfono.

Buenos días.

Hemos detectado con el escáner que no coincidía la foto,

hemos pasado el espejo

y hemos visto en la rueda de atrás algo sospechoso.

-Está capacitado para la búsqueda y detección de explosivos,

sustancias explosivas, bases explosivas...

En caso de que el perro localizara cualquier tipo de sustancia,

se sentaría.

Cabo, el perro no ha localizado nada.

-Continúen y muchas gracias.

-Muchas gracias a vosotros.

¿Qué tipo de vehículos controláis? Todo tipo de vehículos,

tanto militares como civiles.

A los vehículos militares

se les hace aleatoriamente y a los civiles sin excepción.

¿Y a los propios vehículos de Unifilm?

Sí. Los vehículos salen a patrullar

y nunca se sabe si les pueden colocar algún artefacto.

Hoy es un día más sensible,

ya que vienen muchas autoridades,

y hay mucho más personal que normalmente.

Hoy especialmente se extreman las medidas de seguridad.

Vamos a ir hacia el helipuerto,

que viene el helicóptero con autoridades.

Cuando embarcan en el helicóptero llevan otra clase de control.

El helicóptero ha aterrizado sin problema.

Orden de urgencia, mi general.

Acaba de aterrizar la mayor autoridad que manda en el Líbano.

Nos vamos hacia el acto, que va a empezar en breves.

El acto va a comenzar.

Estamos todos en posición.

Controlamos que no acceda nadie al patio de armas,

ni prensa ni ningún personal civil.

Se corta el patio de armas

para que en el acto no haya ningún incidente

ni ningún peligro de nada.

Siempre estamos mirando para fuera, nos perdemos el desfile.

Es una Pickup blanca, están ahí cuatro personas.

-Dicen que es un vehículo civil.

Es un vehículo que está a unos 800 metros

sobre la divisoria del campo de tiro que no identificamos

como nuestro y que hay que reconocer si es o no es nuestro.

Mantenlo vigilado, Santi.

-Está justo enfrente de la tribuna.

Han avisado a la patrulla QRF, que ya está casi llegando,

y hay cuatro ocupantes que están fuera del vehículo.

Si quisieran hacer algo,

están en una posición perfecta para disparar.

Repita mensaje.

(RADIO) Se confirma vehículo Unifilm.

-Santi, recibido.

Es un vehículo Unifilm.

Todo tranquilo.

Sí, ya nos lo han confirmado. No pasa nada.

Ha habido un momento de tensión ahí.

Creo que ha salido todo bien.

No acabamos de trabajar todavía, quedan un montón de cosas.

Ahora van a un acto, un vino que les invitan.

Todavía queda un montón de trabajo.

-Gracias a todos.

(Sevillanas)

-¿Qué tal el día?

-He llamado a casa y me han dicho que el desfile muy bien allí.

-Multirracial, multicultural, multitodo.

Es todo multi. La experiencia es inolvidable.

Ha habido aquí un gran esfuerzo para que la gente se sienta

un poquito más cerca de casa porque ya son cinco meses

y pico los que llevamos aquí.

El día de la fiesta nacional es muy importante para nosotros.

-Ha sido un día muy bonito.

Llevábamos un tiempo ya esperando el acto y ha sido un día muy bonito.

Una medalla. Me han dado medalla.

-No sabemos si se la merece.

-¿No me la merezco? -Sí te la mereces, por supuesto.

Estábamos entre el verde más oscuro o el verde más clarito.

-Un dilema serio, ¿qué me pongo yo hoy?

Tenía los tacones guardados

y el vestido y he estado a punto de ponérmelos.

¿Tacones aquí?

Tengo un vaquero y un zapato en la habitación

si algún día lo necesito por verme de manera distinta.

Me lo he puesto una vez.

-Yo que conste que ha habido alguna vez que me ha llamado:

"Mi capitán, venga a mi habitación y así me ve"

y me la he encontrado vestida de paisano

con sus tacones toda guapa.

Me ha dado envidia, porque yo no tengo tacones.

¿Cómo están viviendo este día? Muy bien, no porque estéis vosotros.

Habéis vivido cómo es la atmósfera

que tiene un día tan especial como hoy,

habéis visto cómo nos arropan,

empezando por nuestra embajadora, que acaba de pasar por ahí detrás,

y no solo ella, todos nuestros amigos en Líbano,

las Fuerzas Armadas del Líbano, las autoridades...

Les ha sorprendido inmensamente la pieza de baile,

que soldados nuestros que han ensayado en sus horas libres

se han arrancado por sevillanas,

haciendo las delicias de propios y extraños.