China inaugura este viernes los Juegos Olímpicos de Invierno, la segunda cita olímpica que organiza en su historia después de los Juegos de Verano de 2008. Los juegos estarán deslucidos por la pandemia, que obliga a estrictas medidas de seguridad, y, en menor medida, por un bloqueo diplomático de Estados Unidos y sus aliados más cercanos, que no han enviado delegaciones gubernamentales.

Pero aun así serán una oportunidad para que Pekín muestre al mundo y a su población su fortaleza en medio de la COVID-19, y también para simbolizar su cercanía con Rusia en un momento en que este país afronta una crisis en su flanco occidental por Ucrania.

Boicot diplomático de EE.UU.

A China se le ha complicado un poco su campaña de imagen. Estados Unidos, Australia, Canadá, Reino Unido y Japón, entre otros países, han puesto en marcha un boicot diplomático de los Juegos: no enviarán delegaciones gubernamentales, aunque sus atletas sí participan, por lo que no afectará a la competición. Alemania ha anunciado que no viajarán sus ministras de Exteriores y Deportes.

El motivo alegado es el tratamiento que China da a los musulmanes uigures de la región de Xinjiang. Después de varios atentados cometidos por uigures (incluyendo uno en la plaza de Tiananmen en octubre de 2013, con cinco muertos), China ha encerrado a alrededor de un millón de personas en campos que las autoridades califican de "centros de formación provisional" para combatir el extremismo religioso.

Pekín niega cualquier violación de los derechos humanos, condena el boicot y acusa a Estados Unidos de inmiscuirse en sus asuntos internos.

"Este bloqueo político es endeble y se ha quedado sin efecto desde el momento en que hay grandes potencias que van a asistir", afirma Rafael Bueno, que cita la presencia de Rusia.