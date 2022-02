España roza ya los diez millones de casos registrados de COVID-19, según el recuento del Ministerio de Sanidad, después de que en enero se hayan incorporado a las cifras oficiales más de 3,6 millones de casos, lo que significa que un 37 %, más de un tercio del total, se han detectado en este arranque de 2022.

Enero se cierra como el mes con más casos contabilizados de toda la pandemia: este lunes se han añadido otros 182.193 contagios, la cifra más reducida tras un fin de semana desde el 20 de diciembre, si bien los contagios notificados en un período concreto no coinciden estrictamente con los realmente detectados. Muchas infecciones se incorporan a los informes oficiales con retraso y, solo posteriormente, el Instituto de Salud Carlos III (ISCIII) se ocupa de reubicarlos en la fecha exacta en sus estadísticas sobre la evolución del coronavirus.

También hay que tener en cuenta, a la hora de poner perspectiva a este récord mensual, que los datos de los primeros meses de epidemia están infraestimados, puesto que en los primeros meses no existía suficiente capacidad de diagnóstico ni de contabilización. Aunque también el recuento final de este mes es probable que no refleje con precisión la magnitud de la sexta ola, ya que numerosos contagios no se han incorporado a las cifras oficiales, al ser detectados por los propios infectados con pruebas de autodiagnóstico adquiridos en farmacias, que no todas las comunidades notifican a Sanidad.

En cualquier caso, en enero de 2022 se han contabilizado más del triple de casos que en diciembre del año pasado, cuando la sexta ola se empezó a convertir en un tsunami, y por encima de cuatro veces más que en enero de 2021, cuando se alcanzó el pico de infecciones de la tercera ola, hasta ahora la más alta. Y España, que había tardado cerca de un año y medio en contar cinco millones de afectados, ha añadido casi otros cinco millones en solo dos meses.