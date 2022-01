A cociña das avoas chega ás aulas

Receitas tradicionais das avoas cun toque de modernidade. É o proxecto no que traballan alumnos de cociña do centro Carlos Oroza de Pontevedra. Os menús, a dez euros poden degustarse no comedor do centro. E entre os comensais, están algunhas das autoras das receitas.

Cipriana, 85 anos, escribiu hai tempo do seu puño e letra a receita da súa popular empanada de bacallau. Hoxe probará por primeira vez a que elabora o seu neto Adrián xunto aos seus compañeiros de segundo de cociña.

Tradición actualizada

Nerea Rodríguez, tamén alumna do centro Carlos Oroza, explica as variación que introducen nas receitas: “Trátase de darlle un xiro á cociña tradicional das avoas para levala ao restaurante. En principio, non cambiamos ningún ingrediente, pero si lle damos unha voltiña. Por exemplo, ligar as salsas ou..., os anacos de polo, que elas igual poñían o polo enteiro e nós so poñemos os zancos”.

Das filloas, o leite frito e outras sobremesas tradicionais ocúpanse os alumnos de pastelaría.

Moitos medraron entre as cazolas, os guisos, as salsas das súas outras mestras, as avoas. Delas aprenderon que co boa materia prima e, sobre todo, con tempo e agarimo, o éxito da receita está case asegurado.