El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, ha participado este lunes en Bruselas en el Consejo de Asuntos Exteriores de la UE junto a sus homólogos europeos y al secretario de Estado estadounidense, Antony Blinken, para tratar la tensión entre Ucrania y Rusia. Tras la reunión, el ministro español ha señalado que España no tiene previsto ordenar la evacuación de su personal en la embajada de Kiev, pero "ante cualquier novedad que pudiera haber en materia de seguridad reaccionaríamos con total rapidez", ha asegurado el ministro en una comparecencia de prensa posterior a la reunión.

Durante su intervención, Albares ha expresado que el conjunto de los ministros de Exteriores de la Unión Europea (UE) han realizado una fuerte apuesta por la diplomacia y el diálogo con Rusia para evitar un nuevo conflicto en Ucrania y que se haya rechazado una evacuación del personal de embajadas por parte de los países europeos. "No nos planteamos en estos momentos evacuar a nuestra colonia ni a nuestra Embajada", ha asegurado tajantemente.

Albares se ha pronunciado así tras la decisión de Estados Unidos de evacuar a las familias de los empleados en su embajada en el país ucraniano ante "la amenaza continuada de una acción militar por parte de Rusia" y pedir poco después a sus ciudadanos que "abanonden ya" el país. Además, Reino Unido ha seguido los pasos del gobierno de Biden y ha informado de que está retirando a parte del personal de su embajada.

Albares ha insistido en que ante la crisis abierta "no hace falta agravar la situación" ni hacer "política ficción", poniendo en valor que, aunque "tenso", se mantiene el diálogo con Moscú para evitar una escalada bélica.

Según ha dado a conocer Albares, en torno a 500 personas españolas están inscritas en los consulados y la embajada española en Kiev . "Los españoles están monitorizados", ha señalado. "Ante cualquier evolución reaccionaríamos con total rapidez", ha advertido respecto a una posible evacuación del personal. "No ha habido ningún país que haya indicado que esté pensando en evacuar, los principales países están en la línea de no evacuación", ha comentado durante la rueda de prensa.

Estados Unidos sí ha dado orden de evacuar

Durante la reunión también ha estado presente el secretario de Estado de EE.UU. Antony Blinken, que se ha unido por videoconferencia al encuentro, país que este lunes ha evacuado a su personal no esencial de la embajada de Estados Unidos en Kiev.

Respecto a la evacuación de Estados Unidos, el ministro español ha señalado que Blinken les ha trasladado que "no es un indicio de nada sino de como ellos perciben la situación".

"Blinken no nos ha dicho que haya sido una evacuación, es simplemente un movimiento de personas que no es peronsal esencial, que ha decidido que prefiere marcharse del país. En segundo lugar, hemos intercambiado información entre nosotros y yo no creo que sea necesario tomar medidas de precaución mayores", ha dicho al respecto el alto jefe de la diplomacia europea Josep Borrell.

Esta reunión con sus homólogos europeos se ha producido un día antes de comparecer de manera urgente y a petición propia en el Congreso de los Diputados "ante la situación extraordinaria que se desarrolla en torno a la crisis de Ucrania".

Fuentes de Exteriores han explicado que Albares ha solicitado su comparecencia para explicar la posición española en la crisis de Ucrania, así como las conclusiones del Consejo de Ministros de Asuntos Exteriores que ha tenido lugar este lunes en Bruselas.