España - Hungría, en directo en vídeo el partido del Campeonato de Europa de Waterpolo

Arranca en abierto y gratis el partido entre España y Hungría del Europeo masculino de waterpolo en Teledeporte y RTVE Play. El encuentro, que se disputa a las 18:00 horas en el Belgrado Arena de la capital de Serbia, te lo ofrecemos en Teledeporte y RTVE Play.

La selección que dirige David Martín defiende título en Belgrado y el acceso a su quinta semifinal consecutiva se lo impide este miércoles la finalista del pasado Mundial de Singapur, también conquistado por España, por lo que habrá oportunidad de revancha en el agua. Los magiares perdieron en la última jornada contra la anfitriona Serbia (14-15), líder del Grupo E con 11 puntos y clasificada directamente para semifinales. El resultado igualó a Hungría y España con 9 puntos y obligados a enfrentarse directamente para continuar en el torneo. La selección española también cayó contra Serbia en la primera fase del Europeo. Pero los de David Martín han ido de menos a más en el torneo. Los balcánicos, que además son anfitriones, se perfilan por tanto como el rival a batir, aunque en el horizonte más cercano está primero uno de los duelos clásicos del waterpolo continental.

Después de la exhibición frente a Montenegro, el partido previo de España frente a Francia dejó para el análisis algunas lagunas en el ataque. En el lado positivo de la balanza, está el resurgir ofensivo de hombres como Álvaro Granados y Bernat Sanahuja, aunque en la espera han cumplido las expectativas otros como Unai Biel, Marc Larumbe y Sergi Cabanas. Tendrá que tirar la campeona de potencial ofensivo ante un rival que también tiene lo suyo, con hombres a tener en cuenta como Vince Vigvari, que milita además en la liga española, concretamente en el Barceloneta, y que está siendo la gran referencia atacante en el torneo. Secundado por lanzadores como Gergo Fekete, Daniel Angyal y Akos Nagy, el combinado magiar mantiene la confianza en el despertar de su referencia histórica, Kristian Manhercz. En un encuentro con dos rivales de tal calibre cobran vital importancia los porteros, por lo que habrá un duelo bajo palos entre Unai Aguirre y Soma Vogel.

Que estamos ante un clásico del waterpolo europeo lo atestigua la cantidad de enfrentamientos entre ambos equipos desde 2012, un total de 26, de los que 16 fueron victorias magiares, nueve españolas y un empate. España ha logrado invertir la tendencia en los últimos duelos, como el del Mundial de Singapur (15-13), y siempre con marcadores ajustados, cuando no por penaltis. Hungría ya no es esa selección inalcanzable del siglo XX ni tampoco aquella triple campeona olímpica que no se bajó de lo más alto del podio entre 2000 y 2008. Ahora es la selección española la que defiende su orgullo europeo y mundial.