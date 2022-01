Des d'avui ja és possible anar a la farmàcia a fer-se un prova de coronavirus i que notifiquin directament el resultat a la Conselleria de Salut. En total 170 farmàcies de les illes han començat a oferir el servei aquest dilluns. A les illes hi ha unes 450 farmàcies però moltes no s'han adherit encara a la campanya. El govern vol reduir la pressió a l'atenció primària que fins ara havia de fer front a la majoria d'aquestes proves oficials. Segons la consellera de salut, Patricia Gómez l'objectiu principal és facilitar els tràmits a la població: "Esperam que així sigui més senzill fer-se la prova. L'objectiu és tallar cadenes de transmissió".

Garantir la fiabilitat dels tests “Esperam que així sigui més senzill fer-se la prova“ Els apotecaris supervisaran als clients mentre ells mateixos es fan el test d'antígens. És a dir, només vigilaran que les persones segueixin les passen adequades per garantir la fiabilitat dels tests. La finalitat és garantir que les proves s'han fet bé. Una vegada la prova hagi donat positiu els farmacèutics notificaran el positiu directament a l'Ib-Salut. Abans només eren "vàlides" les proves que es feien a centres de salut públics o privats. Els col·lectius més vulnerables tendran preferència. El president del Col·legi de Farmacèutics, Antoni Real, recorda que s'haurà de demanar cita. "Cada farmàcia establirà un mecanisme. Es podrà demanar cita per telèfon o enviar a una altra persona. Hi haurà distintes alternatives".