La Generalitat asegura que no admitirá cambios

Por su parte, la Generalitat de Cataluña ha anunciado que no admitirá cambios en el sistema de inmersión lingüística de Cataluña y, es más, incrementará las inspecciones en las escuelas catalanas para controlar que se cumple el modelo educativo y se imparten en catalán todas las clases previstas.

También ha asegurado que el Departamento de Educación incrementará el número de docentes en las aulas afectadas por sentencias que obliguen a asegurar el 25% del castellano.

El 'conseller' de Educación pide por carta a los directores de colegio que no cambien su proyecto lingüístico

El presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, ha señalado que "el catalán no se toca" y ha pedido que cesen los "ataques a la lengua, a la enseñanza y al país entero". En su cuenta en Twitter, nada más conocerse la resolución, ha asegurado que no van a permitir "que se ponga en riesgo la cohesión social".

“El català no es toca i l'escola catalana, tampoc. Prou d'atacs a la llengua, a l'ensenyament i al país sencer. No permetrem que es posi en risc la cohesió social. Estem treballant en el desplegament normatiu per refermar el model d'escola catalana. Prou de polititzar l'educació.“