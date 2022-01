El 5G abre una guerra entre aerolíneas y operadoras en Estados Unidos

Decenas de vuelos con destino a Estados Unidos han sido cancelados o modificados este miércoles para evitar posibles problemas de seguridad con la nueva red móvil 5G que este miércoles han estrenado los gigantes estadounidenses de las telecomunicaciones Verizon y AT&T.

A pesar de que las dos empresas han aceptado retrasar el encendido de torres cercanas a algunos aeropuertos, el tráfico aéreo se ha visto afectado por el temor por parte de las compañías a que ciertos instrumentos que usan para la navegación se viesen afectados por las nuevas frecuencias que utiliza el 5G.

A la cancelación de Emirates el pasado martes, se ha unido un día después las de Air India, Lufhansa, British Airways o Japan Airlines, entre otras.

Presionadas por las autoridades estadounidenses, Verizon y AT&T, han aceptado posponer la entrada en servicio de algunas de sus torres.

El acuerdo ha llegado después de que el sector aéreo advirtiera de que la entrada en funcionamiento del 5G podría tener consecuencias "catastróficas" en sus operaciones.

Según las compañías aéreas, las nuevas bandas de frecuencia de 3,7 a 3,8 gigahercios (GHz), el llamado espectro de banda C, que brindará a las redes un mayor alcance geográfico y señales más rápidas, pueden provocar que muchos sistemas de seguridad de los aviones se vuelvan "inutilizables".

En concreto, a las aerolíneas y los fabricantes de aviones como Airbus y Boeing les preocupa que las nuevas señales 5G puedan interferir en los radioaltímetros de los aviones, que miden la distancia entre la aeronave y el suelo, así como los sistemas de datos que ayudan a los aviones a aterrizar.

Fly Emirates habla de "irresponsabilidad" y "negligencia"

En una entrevista con la cadena 'CNN', el presidente de Emirates, Tim Clark, ha calificado la situación como uno negligencia. Según Clark, lo ocurrido es uno de los episodios más "negligentes y absolutamente irresponsables" que ha visto en su carrera en el mundo de la aviación.

Según Clark, su compañía no ha tenido conocimiento alguno de los posibles problemas de seguridad hasta un día antes de que se pusiese en funcionamiento esta tecnología.

"No sabíamos que la potencia de las antenas en Estados Unidos se había doblado en comparación con lo que hay en otros sitios. No sabíamos que las propias antenas se habían colocado en posición vertical en lugar de con una ligera inclinación", dijo el ejecutivo, que ha apuntado que esa combinación compromete no solo los radioaltímetros sino los sistemas de control de vuelo conocidos como "fly-by-wire".