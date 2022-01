La primera semana de 'vuelta al cole' se ha desarrollado en toda España con un estallido de positivos por coronavirus y cambios en los protocolos de las comunidades autónomas, una situación que ha podido abrumar a muchas familias.

¿Tengo que hacerle un test de antígenos a mi hijo si hay un positivo en su clase? ¿Puedo llevarle a clase si ha dado negativo? ¿Es válido si ha dado positivo? A continuación, respondemos a las principales dudas.

¿Tengo que hacer un test de antígenos a mi hijo si hay un positivo en su clase?

Solo Cataluña recomienda realizar un test de antígenos rápido a todos los alumnos de las clases donde haya un positivo por coronavirus, independientemente de si tienen síntomas o no. Pero el resto de autonomías no lo ha establecido así, en línea con el protocolo actualizado del Ministerio de Sanidad que no aconseja hacer cribados. Como en otros ámbitos, solo se recomienda hacer pruebas a los "contactos estrechos vulnerables o que vivan en entornos vulnerables".