Un número de contagios sin precedentes, las vacunas y los test de antígenos han cambiado la forma de vivir y gestionar la pandemia de coronavirus. En toda España, hay menos casos graves de COVID-19, las cuarentenas son más cortas y podemos autodiagnosticarnos en casa con una prueba comprada en farmacia, pero las comunidades autónomas han incorporado de manera dispar estos nuevos elementos a la hora de contabilizar los casos o aprobar las bajas laborales.

Mientras en comunidades como Madrid, Navarra, Galicia, La Rioja, Aragón o Cataluña podemos notificar directamente que hemos dado positivo en un autotest, en Asturias y Murcia solo lo aceptan si se ha realizado en farmacia, y en Cantabria, Castilla-La Mancha o País Vasco prefieren que sus sistemas sanitarios repitan la prueba. Los Gobiernos autonómicos tratan de descargar la saturación de Atención Primaria con formularios online para trámites como la incapacidad laboral temporal, pero lo cierto es que la mayor parte del trabajo sigue recayendo en los centros de salud.

Así se organizan cada una de las comunidades autónomas.

En Andalucía, los ciudadanos pueden notificar al sistema sanitario que han dado positivo por coronavirus en un test de antígenos comprado en farmacias o que tienen síntomas compatibles con la COVID-19. Tras analizar el caso, se determinará si es necesario confirmar el diagnóstico con una PCR. No obstante, como muchas otras autonomías, la repetición de la prueba se prioriza para personas vulnerables (mayores, pacientes con inmunodepresión…), personal sanitario y sociosanitario.

Los residentes en Baleares con síntomas compatibles con la COVID-19, como fiebre, tos, mocos, dificultad respiratoria, dolor muscular, etc., pueden pedir cita para una prueba diagnóstica en el servicio sanitario público, centros privados acreditados o en las farmacias.

Canarias

Canarias ha optado por canalizar la comunicación con positivos y casos sospechosos en el teléfono gratuito 900112061, que guiará todo el proceso: aislamientos, pruebas y bajas laborales. En las islas, el alta será automática a los siete días si no hay complicaciones.

La Consejería de Sanidad canaria ha automatizado la gestión de las bajas y altas por COVID con un equipo de médicos específico para aliviar la saturación de Atención Primaria y evitar que el paciente acuda al centro de salud. No obstante, esta "automatización" se limitará a pacientes de menos de 45 años con síntomas leves o asintomáticos, así como contactos estrechos sin vacunas y contactos estrechos de inmunodeprimidos. Es decir, los 'perfiles' que no requieren de seguimiento clínico, por no ser pacientes de riesgo.

En un cuestionario en línea para informar a los ciudadanos, la Consejería de Sanidad recomienda llamar al 112 en caso de síntomas graves, como la dificultad respiratoria.