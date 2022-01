Se cumple una semana de la ‘vuelta al cole’ después de las vacaciones de la Navidad y toca hacer balance. “Caos total y mucha tensión”, resume Cristina, una maestra de Infantil que, tras una semana haciendo una sustitución, ha dado positivo por coronavirus. “Hay sustituciones de sustituciones. Se van encadenando”, agrega quien desde este lunes engrosa la lista de docentes contagiados.

Escuelas y familias han vivido la reentrée de invierno contando positivos, desde que el protocolo pactado por el Ministerio de Sanidad y las comunidades autónomas establece la necesidad de hacer cuarentena a toda la clase solo si hay cinco o más positivos en una clase o el equivalente al 20 % del grupo.

"Los WhatsApp de padres parecen partes de guerra. Cada día: ha caído un niño, tiene COVID", ironiza un padre en declaraciones a TVE. “Si vieras la cantidad de correos que tengo de positivos…”, admite también a RTVE.es la directora de un centro. Todos esperan vadear pronto la cresta de la sexta ola.

Infantil, el nivel más afectado

Ángela prefirió no llevar al cole a su niña, de 5 años, durante la primera semana después de Reyes, porque la mayoría de sus compañeros de Infantil no llevan mascarilla y entre los más pequeños es más habitual el contacto. Esperaba que la situación se calmara, pero sus “miedos” se han cumplido: los contagios se han desbocado. “El sábado dijeron que cerraban la clase una semana”, nos cuenta. “Con veintitantos niños por clase, ¿cómo no se va a contagiar! Si están horas sin mascarilla y por mucho que tengan las ventanas abiertas...”.

“Maestra: "Parece que no hay escapatoria"“

Algunos profesores afrontan esta situación con “miedo” al ver que cada vez “se estrecha más el círculo”. “Al final parece que no hay escapatoria y, en Infantil, todavía más”, señala Cristina. "Yo ya tengo claro que no nos vamos a librar ninguno de los que tenemos niños en las edades que van al cole sin mascarilla", coincide Ángela.