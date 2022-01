La Conselleria de Salut ha presentat avui una nova eina digital que servirà per a rastrejar els contactes estrets de les persones que han donat positiu i evitar el col·lapse del sistema.

Aquesta eina funcionarà de la següent manera. Quan una persona ha donat positiu rebrà un enllaç que haurà de reenviar als seus contactes estrets que hauran d'entrar a la pàgina web de l'Ibsalut. Aquí el contacte estret haurà de respondre a una sèrie de preguntes i finalment, si és necessari, demanar cita. Ara per ara aquest servei només està operatiu per als usuaris de Mallorca i pròximament es posarà en marxa per a la resta de les Illes.

També avui han anunciat un canvi en els protocols. A partir d'avui i ''per evitar la sobrecàrrega i racionalitzar el sistema'' les persones positives asimptomàtiques o amb símptomes lleus no rebran el seguiment del seu Centre de Salut ni de la Central Covid. Només els positius que tenguin símptomes o siguin persones vulnerables sí que rebran les telefonades de seguiment que es feien fins ara.

No a la reducció de la quarantena a cinc dies

“No som partidària perquè no hi ha evidències científiques“

Sobre la reducció de la quarantena a cinc dies, tal com es debat en aquests moments i han aprovat alguns països, la consellera de Salut diu que "no som partidària perquè no hi ha evidències científiques". De qualsevol manera explica que es podria reduir de set a cinc dies, però que farà el que diguin els experts que ara mateix analitzen la durada de la quarantena que ara és de deu dies.