Reino Unido marca récord de 183.037 contagios diarios pero bajan las muertes. El país ha registrado en las últimas 24 horas el récord de 183.037 contagios de COVID, impulsados por la variante ómicron, con un total de 57 muertes, un 34,1 % menos que hace una semana, indican los datos difundidos este miércoles por el ministerio de Sanidad.

“The #COVID19 Dashboard has been updated: https://t.co/XhspoyTG79On 29 December 183,037 new cases and 57 deaths in 28 days of a positive test were reported in the UK.Our data includes the number of people receiving a first, second and booster dose of the #vaccine pic.twitter.com/qr5oMsqDAR“