El Govern exigirà el passaport Covid a tots els bars i restaurants de les Illes

El certificat de vacunació serà necessari per entrar a tots els restaurants i bars de Mallorca, Menorca i Eivissa. El Govern també ha ampliat l'obligatorietat del passaport covid a més àmbits com els esdeveniments culturals i esportius. Ho haurà d'avalar el Tribunal Superior. El Govern també amplia l'ús del certificat covid a les activitats de més concentració social per garantir "espais segurs per a tothom". Si els tribunals donen el vistiplau aquest document, serà necessari per entrar a teatres, cinemes, sales de concerts i gimnasos.

No només al sector de la restauració “No són mesures restrictives“ Segons el portaveu del govern, Iago Negueruela: "No són mesures restrictives. Són mesures pensades per un millor control de les afluències. A més, valoren la vacunació i els drets dels ciutadans"



També s'haurà de presentar el passaport COVID per accedir a:



- Acadèmies de Ball



- Cinemes, circs de carpa, teatres, auditoris, sales de concerts (independentment de si es permet consumir o no), spas, piscines termals i altres establiments coberts on es duguin a terme activitats culturals i esportives



- Congressos, seminaris, jornades, assemblees, trobades, reunions de negocis, conferències i esdeveniments.



- Clubs de gent gran i espais que desenvolupin activitats que els són pròpies.



- Establiments de jocs i apostes.



És una de les mesures que proposa l'executiu davant l'augment de contagis. A Formentera, que continua amb nivell 2, no es demanarà.

Els esportistes de més de 12 anys també el necessitaran A més el govern sol·licitarà al Tribunal Superior de les Illes balears que la vacunació sigui obligatòria per a tots els esportistes majors de dotze anys. Des del govern asseguren que la vacunació és la millor arma per lluitar contra la pandèmia. Són mesures acordades amb els agents socials. A partir del 24 de desembre la mascareta tornarà a ser obligatòria a l'exterior a tot l'estat. Això si, hi ha algunes excepcions com als espais naturals, si es practica esport o quan es pugui mantenir la distància.