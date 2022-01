Expertos sanitarios consideran que el uso obligatorio de la mascarilla al aire libre, la medida anunciada este miércoles por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, coincidiendo con la Conferencia de Presidentes, y que este jueves aprobará el Consejo de Ministros, es una medida adecuada pero claramente insuficiente para detener la sexta ola de la pandemia del coronavirus, impulsada por la variante ómicron.

La viróloga del CSIC Margarita del Val cree que "ayudará un poquito pero es una medida de una contribución mínima", aunque considera que puede haber ciudadanos que necesitan que existan prohibiciones para cumplir con normas de precaución básicas.

En una entrevista a Onda Vasca, Del Val augura un mes de aumento de casos porque no cree que estas navidades se vayan a tomar medidas "más estrictas".

Necesidad de medidas más restrictivas

"Nosotros pedíamos medidas más restrictivas respecto a aforos y horarios - ha explicado a RNE el doctor Álvaro Castellanos, presidente de la Sociedad Española de Medicina Intensiva Crítica y unidades Coronarias (SEMICYUC) y jefe del servicio de Medicina Intensiva del Hospital Universitario y Politécnico La Fe de Valencia.

"Insistíamos en la importancia de acelerar la vacunación en los adultos mayores de 50 años, porque esa tercera dosis va a ser muy importante para protegernos frente a ómicron", ha ejemplificado. No obstante, reconoce que "el uso de mascarilla en exteriores es una medida que va a hacer estar nuevamente alerta de la gravedad de la situación, porque hasta ahora estamos haciendo vida normal".

"Bienvenidas sean, no hacen daño, pero van a tener un impacto pequeño porque la transmisión es en interiores", ha advertido el epidemiólogo Quique Bassat en el Canal 24 Horas. "Me esperaba una medida más proactiva y no tanto de cara a la galería".

"Necesitamos medidas más estrictas y restrictivas capaces de contener esta transmisión desbocada", ha insistido Bassat, que es partidario por ejemplo de suspender las cabalgatas de reyes.

El epidemiólogo también ha recordado que "hay mascarillas que protegen mejor que otras, y si queremos más protección, podemos usar las más eficientes", como las FFP2.