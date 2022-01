Dos dels illencs de més renom han donat positiu: el tennista Rafel Nadal i la presidenta Francina Armengol. La cap de l'executiu ho ha anunciat ella mateixa a les xarxes socials. Segons ha explicat, ''estic guardant quarantena i tots aquests dies seguiré fent feina via telemàtica des de casa''.

“Acab de rebre la notícia. He donat positiu per Covid. Ja estic guardant quarantena i tots aquests dies seguiré fent feina via telemàtica des de casa. Estic bé i gràcies a estar vacunada només tenc símptomes lleus. Vacunem-nos i especialment en aquestes dates, cuidem-nos!“

Francina Armengol diu també que es troba bé i afegeix que ''gràcies a estar vacunada només tenc símptomes lleus''. El seu missatge acaba recomanat a la població que es vacuni. "Vacunem-nos i especialment en aquestes dates, cuidem-nos".

Reaccions a les xarxes socials

“Et desig una ràpida recuperació“

L'anunci fet per la presidenta ha provocat una allau de respostes de suport a les xarxes socials. La presidenta del Partit Popular, Marga Prohens, que també ha hagut de fer quarantena perquè donà positiu per COVID-19, diu: Estimada, Francina, et desig una ràpida recuperació i que ho passis de la forma més lleu possible. Ara toca cuidar-se. Una aferrada!".

El batle de Palma, José Hila, també se suma a les mostres de suport: "Ànims Presidenta, a cuidar-se i una forta abraçada".

Armengol va assistir aquest cap de setmana a una trobada del PSC a Barcelona i ahir capvespre ja no assistí a un lliurament de premis que tenia previst a la seva agenda oficial.