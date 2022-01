A 10 de diciembre de 2021 la incidencia acumulada (323 casos) era más de 100 puntos superior a la de la misma fecha del año pasado. Ese 10 de diciembre de 2020 empezaba justo el repunte de la incidencia y el inicio de la tercera ola de contagios, que llevaría a unas posnavidades de mucho sufrimiento, con un pico de ingresos hospitalarios de gravedad y muertes.

Entonces no teníamos vacunas y las comunidades se pertrechaban con restricciones, cierres perimetrales y limitaciones al tiempo que intentaban 'salvar la Navidad'. En esta ocasión, las autoridades fían la gestión de la pandemia al 'pasaporte COVID' y las rondas de vacunación, pensando que lo primero estimula a lo segundo. Con el temor a la variante ómicron, parece más urgente la vacunación de los menores de 12 años, que protagonizan las mayores tasas de incidencia.

2. ¿Se repite la historia antes de Navidad? Nueva ola, riesgo viejo

En España nos felicitábamos por estar en mejor situación que los países europeos, algunos de los cuales, como Bélgica y República Checa, superan los 2.000 casos por cada 100.000 habitantes en los últimos 14 días. Y ya estamos de nuevo con la incidencia en nivel de riesgo alto.

Así que sí, estamos inmersos en la sexta ola de la pandemia, y subiendo. Un escenario que recuerda al de hace justo un año, cuando después del puente festivo de diciembre la incidencia empezó a escalar y con ella, semanas después, se dispararon las hospitalizaciones y los fallecimientos.

¿Pero es igual? No exactamente. La tercera ola de la pandemia empezó justo hace un año. Desde el 10 de diciembre y hasta alcanzar el pico el 22 de enero, los contagios diarios fueron creciendo. Ahora no estamos iniciando una nueva; la tendencia al alza comenzó en realidad hace dos meses, el 13 de octubre. Sin embargo, como se ve en el gráfico siguiente, la escalada fue mucho más abrupta en 2020 y ahora se observa en general un ritmo de contagios menor que el pasado invierno.

Las UCI están cada vez más llenas, pero también aquí se notan las diferencias: mientras que el año pasado la saturación de estas unidades siguió rápidamente al aumento de los casos, en esta ocasión la saturación avanza lentamente a pesar de que hace ya casi un mes que comenzó la tendencia ascendente.

Hoy hay 5.569 pacientes ingresados por COVID-19 y 1.056 se encuentran en la UCI. En 2020 eran más del doble: 11.965 y 2.158, respectivamente.

Esto no significa que la situación no sea preocupante, al margen de las citadas tendencias. La tasa de ocupación de las UCI por pacientes con coronavirus es del 11,4 % a nivel nacional, pero hay seis regiones por encima del 15 %, en nivel de riesgo alto en este indicador.

De que no se esté repitiendo hoy mismo la historia del año pasado y contemos los fallecimientos diarios por centenares nos están salvando las vacunas. Ahora bien, no es definitivo. El avance de la variante ómicron y la posibilidad de que sortee esa barrera de inmunidad podría dar una gravedad inesperada a esta ola de contagios. Que la incidencia media en España no esté aún disparada no oculta que hay comunidades como Navarra y País Vasco donde los contagios crecen fuera de control. Y ya explicamos en DatosRTVE que Navarra -que ya ha superado su pico de la quinta ola- ha sido precursora de lo que luego se generalizó en toda España en anteriores olas de la pandemia.

No hay que olvidar que a mayor transmisión del virus, mayor riesgo de enfermedad grave o muerte, se esté vacunado o no.