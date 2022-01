El nombre de positius a les escoles s'ha disparat a Balears les darreres setmanes, 581 els darrers dies, i això ha obligat Salut a agilitar els protocols.

Canvien a Educació infantil i Especial, on els alumnes no duen mascareta, es faran deu dies de quarantena quan hi hagi un positiu a la classe, i tots es faran una prova, PCR o antígens, a partir de les 48 hores, en comptes de dues, com es feien fins ara.

També a Primària, on no es farà quarantena si es detecta un positiu perquè tothom du mascareta, però es faran dues proves diagnòstiques, la primera un test d'antígens.

Es reobren les unitats Kid Covid Igualment es reactiven les unitats Kid covid, centres d'atenció pediàtrica per als possibles casos de covid entre els infants. De moment ja s'ha obert una línia a Son Dureta, a Palma, avui mateix i i ja hi ha 600 infants citats per a una PCR. També s'obriran a Inca i Manacor, mentre que a Menorca i a Eivissa s'oferirà aquest servei en els centres de salut. L'objectiu és que les proves ja no es facin a les escoles, com fins ara.

1% de la població escolar Ara mateix, 1.880 alumnes de Balears fan quarantena, és l'1% del total. Salut i Educació diuen que tot i l'elevada incidència del virus les escoles són espais segurs, sense transmissió secundària. També confien que la vacunació dels nins de 5 a 11 anys doni més protecció a tota la població, i ajudi a recuperar la normalitat.