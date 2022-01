Ómicron y las mujeres que secuenciaron el coronavirus en España

Su media de edad es de unos 30 años. Algunas como Alma tienen experiencia sobrada como epidemiólogas y ayudaron incluso a determinar de dónde salía el virus que había infectado a las víctimas del caso del anestesista Juan Maeso. Otras, como Sandra, están siendo clave en la identificación de los enterradas en fosas comunes de la Guerra Civil. Y entre ella también está Paula, que ha hecho de la divulgación científica su pasión tanto en redes sociales como en libros.

Son 8, trabajan en el laboratorio de secuenciación de Fisabio, la Fundación para el Fomento de la Investigación Biomédica de la Comunitat Valenciana, y ninguna podía imaginar en marzo de 2020 que se iban a convertir en el grupo que iba a realizar más secuenciaciones genéticas de Coronavirus en España.

Tampoco su jefa, otra mujer, Llúcia Martínez, a la que la pandemia le hizo cambiar la baja de su reciente maternidad por un teletrabajo acelerado para coordinar el operativo.

“Es una experiencia inédita. Aquí nos pilló con las fallas en la calle y yo de baja, pero este servicio tenía la potencia necesaria para responder rápidamente. Nos pusimos a ver qué se estaba haciendo en otros países, qué protocolos de secuenciación se estaban siguiendo. Obtuvimos una muestra de un contagiado en el partido del Atalanta-Valencia e hicimos la primera secuenciación de un coronavirus”.

“Es relativamente pequeño", dice Fernando González Candelas, responsable del Grupo de Biología Molecular de Fisabio. "30.000 caracteres son 4 o 5 folios. Hoy disponemos de técnicas para leer ese texto pero no es tan sencillo. Las técnicas deben ser precisas porque en una muestra de una persona infectada hay millones de virus con pequeñas diferencias entre sí y hay que ver cuál representa la mayoría”.

Puede que sea muy dañino, pero no es de una complejidad genética extrema. Un coronavirus tiene unos 10 genes frente a los 100.000 de un ser humano . En el caso del virus unos 30.000 caracteres o letras químicas. En el de una persona más de 3.000 millones.

Ómicron puede ser irrelevante en esta sexta ola

El 25 de noviembre Sudáfrica daba la alerta de una nueva variante de coronavirus: Ómicron. “Lo que ha llamado la atención", asegura el responsable de biología molecular y catedrático de genética, "es el gran número de mutaciones todas juntas. Hay hasta 32 en la proteína de la espícula del virus. Eso llama la atención desde el punto de vista biológico, pero también epidemiológico”.

Habrá que experimentar en los laboratorios para saber qué efectos tiene ese paquete de mutaciones. Se tardará semanas, según González Candelas, en tener los primeros datos preliminares. ¿Y mientras tanto, que nos queda? “Observar su comportamiento en la población”, asevera el genetista. "La comparación con Sudáfrica puede no servir de mucho. Allí la incidencia no llegaba a 10 casos por 100.000 habitantes, su población es más joven, y por tanto sus casos más leves y no había una extensión como en Europa de la variante Delta con la que tuviera que competir Ómicron como aquí.

En cualquier caso, el catedrático sostiene que esta nueva variante puede ser incluso irrelevante para el control de la pandemia en España. “Estamos en una sexta ola y no hay apenas Ómicron. No podemos decir que esta ola se debe a esa variante por que empezó hace varias semanas”.

Y otra vez la secuenciación de muestras es clave. “De aquí a un mes veremos si la variante Ómicron se ha extendido”, dice Llúcia, “si no secuenciáramos esto no lo veríamos”.