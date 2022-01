Miles de personas se han manifestado este sábado en Barcelona, convocadas por la plataforma Somescola en defensa de la inmersión lingüística y de la escuela en catalán y en contra de las sentencias que obligan a varios colegios a impartir al menos un 25% de sus clases en castellano.

La manifestación ha comenzado pasadas las 11.30 horas de en el Passeig Sant Joan de la capital catalana y ha finalizado algo más de una hora después en el Passeig Lluís Companys, pasado el Arco de Triunfo.

A la manifestación, que ha transcurrido sin incidentes y en ambiente festivo, han asistido el presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, la presidenta del Parlament, Laura Borràs, el expresidente de la Generalitat Quim Torra y los principales líderes de ERC, JxCat, la CUP y En Comú Podem, así como el medio centenar de entidades agrupadas en Somescola, entre las que está Òmnium Cultural.

Esta concentración se produce tras días de polémica por el caso de acoso a un niño de Canet de Mar (Barcelona) cuya familia exigió que el alumno recibiera un 25% de clases en castellano, llegando el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña a ordenar "preservar la protección e intimidad" del menor.

Aragonès ha advertido en la manifestación de que existe "una ofensiva del nacionalismo español que quiere utilizar las escuelas catalanas, quiere utilizar el futuro de las alumnas y los alumnos catalanes y catalanas, quiere utilizar la cohesión social construida en las últimas décadas para coger cuatro votos, no en Cataluña sino fuera de Cataluña". Por ese motivo, ha exigido " todos los que quieren utilizar "la escuela catalana para sus intereses" que "no la toquen".

Laura Borràs ha afirmado que el Estado español "no domina el idioma de la diversidad y la riqueza" porque sólo domina "el de la imposición", mientras Jordi Sànchez (JxCat) ha pedido trabajar "con intensidad para que la lengua salga de los tribunales". "Dejad la escuela en paz, dejad a los maestros en paz, a todo el colectivo de los docentes que trabajan cada día para que las escuelas sean espacio de cohesión social", ha reclamado.

Mientras, Jéssica Albiach (En Comú Podem) ha afirmado que "ante las barbaridades y ante las mentiras de Pablo Casado, esta es la mejor respuesta que podemos dar, que es la de una Cataluña que está unida en sus consensos". Para Albiach, la marcha es un respaldo "al modelo de escuela pública catalana, un modelo que es de éxito y que también es el patrimonio de las clases populares de nuestro país y de la Cataluña inclusiva".

La portavoz de ERC, Marta Vilalta, ha asegurado por su parte que la escuela catalana es "el principal consenso del país", y ha acusado a los tribunales de "querer hacer de maestros" y a los partidos de la derecha de "fomentar el odio" para conseguir "cuatro votos", y el diputado de la CUP en el Parlament Carles Riera ha advertido al Govern de la Generalitat que no sirven "medias tintas" en defensa de la escuela catalana, y le ha pedido que tome "medidas firmes" en este sentido.

Piden "que no se acaten las sentencias"

Iolanda Segura, portavoz nacional del sindicato USTEC, mayoritario en el sector de la enseñanza pública en Cataluña, ha pedido "defender la lengua" catalana y que no se acaten las sentencias que establecen que en determinados colegios un 25% de las clases se impartan en castellano. "Pedimos mucha firmeza, valentía, que no se acaten estas sentencias. No sirve poner medidas para minimizar su impacto. Estas sentencias no se tienen que acatar, no responden a ningún criterio pedagógico", ha exigido al inicio de la manifestación .

A lo largo del recorrido, los manifestantes han exhibido pancartas de color verde con el lema “Ara i sempre, l’escola en català” (Ahora y siempre, la escuela en catalán), y con proclamas a favor de la inmersión, así como banderas independentistas.

El Gobierno, a través de la ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez, ha querido enviar un mensaje de "tranquilidad y compromiso" y ha advertido en una entrevista en el Canal 24 Horas de TVE que la lengua "es un elemento de riqueza" y nunca de "confrontación y división".

"Este Gobierno pretende apartarse de ese ruido que otros pretenden hacer", ha añadido Sánchez, quien ha pedido "respeto a las sentencias judiciales" y apelado a la "responsabilidad de las fuerzas políticas" para que no utilicen la lengua "como arma arrojadia sino como un instrumento de cohesión".