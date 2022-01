El Gobierno ve a un PP que está "desquiciado", "nervioso" y sin "liderazgo" y cree que utiliza el Congreso como caja de resonancia para dar una imagen de crispación. El partido que lidera Pablo Casado, por su parte, ha avisado de que seguirán elevando el tono y denunciando casos como el de los abusos a menores en un centro tutelado en Baleares: "No se pueden encubrir".

Son las reacciones de los protagonistas del durísimo enfrentamiento que se vivió este miércoles en el Congreso, cuando el líder del PP, Pablo Casado, preguntó al presidente del Ejecutivo, Pedro Sánchez, "qué coño hace falta para que asuma la responsabilidad" ante casos como el del niño de Canet de Mar cuya familia ha sido acosada por pedir educación en castellano, o el de los menores abusados en un centro de Baleares.

La polémica ha seguido este jueves después de que el diario El Español revelara que la vicepresidenta primera, Nadia Calviño, dijera a Casado este miércoles en un encuentro con el rey Felipe VI que estaba "asqueada" por usar los menores abusados de Baleares para atacar al Gobierno. También le habría dicho al alcalde de Madrid y portavoz nacional del PP, José Luis Martínez Almeida, que su jefe estaba "desequilibrado", según ha reconocido el portavoz 'popular'.

Sin embargo, fuentes del Ejecutivo a RTVE aseguran que lo que le dijo Calviño a Casado era que estaba "descompuesta". En concreto, el Ejecutivo no entra a "valorar" las palabras de la vicepresidenta económica, pero afirma que "el tono de las últimas horas demuestra que Casado y el PP están nerviosos", "espoleados por su propio conflicto interno" entre la dirección nacional y la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso. Dicen también que el PP "está entre la espada de Ayuso y la pared de Vox" y le achaca su "falta de liderazgo".

Después de que el PP haya salido en masa a cargar contra las palabras de Calviño, la propia vicepresidenta ha reconocido en los pasillos del Congreso ante los medios que le "sorprende el tono del debate" en la Cámara Baja, "donde se han vertido acusaciones personales y se utiliza un tono que no se corresponde con lo que se debe tener en la sede de la soberanía nacional".

El PP carga en masa contra las "graves" palabras de Calviño

Varios dirigentes del PP han tildado de "graves" las palabras de Calviño. "Efectivamente, pasó por delante de mí Nadia Calviño, sin pararse, y simplemente me dijo 'tu jefe está desequilibrado'", ha dicho Almeida ante los medios. "Me giré inmediatamente hacia Pablo (Casado), que lo tenía al lado, le pregunté qué había pasado", ha proseguido, y ha dicho que no pudo hablar con Calviño porque siguió caminando. "Lo que está desequilibrado son las cuentas" económicas: "Eso es lo que nos preocupa a los españoles".

"Sentimos decirle a Nadia Calviño que a nosotros no nos calla nadie y vamos a llegar hasta el final, y seguiremos denunciando lo que pasa en este país y lo haremos en las sesiones de control, con iniciativas parlamentarias y con todos los medios que tengamos al alcance", ha dicho tajantemente en el Congreso la portavoz del PP, Cuca Gamarra.

"Si a Nadia Calviño le molesta que Pablo Casado recuerde que bajo un gobierno socialista se están produciendo abusos a menores y no pasa nada, la que tiene un problema muy grave es ella", ha afirmado por otra parte antes de un desayuno informativo del Fórum Europa con el presidente de ATA.

El líder del PP en el Senado, Javier Maroto, ha tildado por su parte a Calviño de una "radical disfrazada de buenas formas", mientras que la vicepresidenta segunda del Congreso y dirigente del PP Ana Pastor también ha señalado que las declaraciones de Calviño son una "falta de respeto para todas aquellas personas que han sufrido y están sufriendo".

"Sra. Calviño, yo estoy asqueado de ver que usted desprecia a los menores por defender a su partido que los dejó abandonados y desprotegidos." — Teodoro García Egea

El secretario general del PP, Teodoro García Egea, ha respondido a Calviño a través de su cuenta de Twitter: "Yo estoy asqueado de ver que usted desprecia a los menores por defender a su partido que los dejó abandonados y desprotegidos".

Por su parte, el vicesecretario de Comunicación del PP, Pablo Montesinos, ha calificado de "intolerables" los "insultos" de Calviño, ha exigido disculpas y que apoye la comisión de investigación sobre abusos a menores: "A Calviño se le ha caído la careta, es una feminista impostada y de pandereta", ha declarado a los periodistas en una mesa informativa del PP sobre la factura de la luz en Madrid.

“Calviño pierde por completo los papeles. Defiende a Sánchez mientras el Gobierno mira hacia otro lado ante la desprotección que sufren menores en Canet o en Baleares.

Qué vergüenza y qué indignidad. pic.twitter.com/VLBLMt41bW“ — Ana Beltrán (@abeltran_ana) December 16, 2021

De la misma manera, la responsable de Organización del PP, Ana Beltrán, ha acusado a la vicepresidenta primea de perder "por completo los papeles" al defender a Sánchez "mientras el Gobierno mira hacia otro lado ante la desprotección que sufren menores en Canet o en Baleares". "Qué vergüenza y qué indignidad", ha indicado en Twitter.