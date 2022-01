As augas transfronteirizas do Miño serán un destino turístico navegable

A néboa aliouse coa paisaxe para enmarcar a presentación do proxecto Miño, destino navegable.

Son rutas fluviais para coñecer a fondo dúas das eurocidades de Galicia e Portugal. A que constitúen Salvaterra de Miño e Monçao e a de Tui-Valença.

Un acto institucional no que participaron os catro alcaldes, o vicepresidente da Xunta e outras autoridades, xunto a empresas turísticas.

José Sousa, o coordinador do proxecto salientou as potencialidades da ribeira e dos concellos do Miño, cunha cultura común, unión social e valores singulares que converten este territorio nunha fonte de riqueza aínda por explotar: “Temos que mostrar a riqueza patrimonial, turística, termal, histórica… Temos termas, una gastronomía extraordinaria nos dous países e una multiculturidade enorme”.

Rutas de balde con reserva As viaxes van comezar a finais de xaneiro e manteranse durante o verán. O barco operará durante as fins de semana e festivos, sempre que o calado do río o permita. Haberá que apuntarse nunha central de reservas. O proxecto comezará coas rutas históricas. As viaxes son de balde e complétanse nas localidades con desprazamentos en autobús e tren turístico.

Rutas dun día ou viaxe dunha hora polo río Hai dúas modalidades, a ruta longa, dun día de duración, na que se visita cada una das eurocidades, e una curta, dunha hora, un paseo polo río. Para a pequena, que sae ás catro da tarde, só é preciso achegarse ao embarcadoiro e anotarse entre as quince primeiras persoas que cheguen.