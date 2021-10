Cuando el 1984 se construyó la presa del Bao, el agua de los ríos Bibey, Camba y Conso al sur de la provincia de Ourense anegaron el interior de los valles de las proximidades. Bajo las aguas quedaron puentes romanos, granjas y barrios enteros, obligando a sus ocupantes a trasladarse a los cerros circundantes.

Como si se hubiese anticipado a esta inundación, siglos antes (aunque en realidad respondía a criterios defensivos) el pueblo de Viana do Bolo, de origen medieval, apenas vio trastocado su trazado. La villa había crecido desde el siglo IX alrededor de un complejo defensivo en lo alto del Bolo, uno de los cerros de mayor elevación de toda la ribera del río Bibey (de ahí su nombre) y la mayoría de los edificios de la localidad quedaron, en su mayoría, por encima del nuevo nivel el agua.

De hecho, lejos de resultar damnificada, esta nueva afluencia de agua dio a Viana do Bolo un nuevo empuje. Donde antes tan solo había un cauce emboscado y angosto, ahora había una gran superficie de agua remansada a través de la cual se establecieron puentes para salvar los espacios entre promontorios. Además, a lo largo y ancho de los valles de los alrededores el embalse extendió sus brazos haciéndolos navegables, los paisanos no tardaron en empezar a llamarlos los "fiordos celtas".

El turismo acuático no tardó en aparecer, y actualmente el pueblo posee el club náutico más importante de todo el embalse. En los días de primavera, verano e incluso otoño se puede surcar el embalse en piragua, paddleboard o haciendo windsurf.

Vecinos de Viana do Bolo navegando en el embalse.

Castillo, cárcel, museo

Viana do Bolo pudo no haber corrido esa suerte. De no haberse edificado en el siglo IX un complejo defensivo en lo alto del cerro, ofreciendo una atractiva protección contra los invasores, el pueblo podría haber crecido en el fondo del valle, mucho más cerca del río, y haber quedado anegado por las aguas.

Sin embargo, el valor estratégico del territorio quiso que el Bolo fuese el destino elegido para la construcción de dicho complejo, un castillo de doble muralla del que actualmente solo queda su sección central: el torreón del homenaje, que con sus imponentes tres pisos nos dan una idea del gran tamaño que debió tener el castillo en la antigüedad.

Si el Torreón sobrevivió a los años fue porque se le encontraron nuevos usos. Tal y como atestiguan las marcas y pintadas de sus muros, la estructura fue utilizada de cárcel durante la Guerra Civil. "Existen historias populares de como los vecinos del pueblo se acercaban al Torreón para pasar comida a los presos republicanos", cuenta Ramona García, vecina de la localidad que nos abre las puertas de la estructura.

“Actualmente, el Torreón es una puerta a nuestra historia“

"Actualmente, el Torreón es una puerta a nuestra historia, tenemos un museo etnográfico dedicado al pasado de la localidad, la primera planta la tenemos dedicada al hogar, la segunda a la agricultura y la tercera a la artesanía", detalla.