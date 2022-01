Más de 300 personas, en su mayoría comerciales y oficinistas, han quedado atrapadas en el World Trade Center, un rascacielos de 38 plantas de Hong Kong, este miércoles 15 de diciembre a las 12:37 hora local (respecto a España, hay una diferencia horaria de seis horas menos en el país asiático).



El incendio que, según los medios locales, se supone que es de origen eléctrico, empezó a propagarse en la primera planta del edificio a la hora del almuerzo y dejó atrapadas a cientos de personas, entre ellas, trabajadores y clientes que se encontraban visitando tiendas y restaurantes.



Según los medios locales, de las más de 300 personas atrapadas, 160 han sido evacuadas por los servicios de emergencias. Se estima que hay 60 personas atrapadas en la quinta planta del edificio en una zona al aire libre esperando a ser rescatadas y que aproximadamente 100 están en la última planta.



Poco después de darse la voz de alarma, las autoridades de la ciudad decretaron el nivel tres de emergencia. Los incendios en esta ciudad se clasifican en un máximo de cinco niveles, siendo el último el más grave.

