Madres estresadas, hijos estresados: Â¿La autoexigencia te pasa factura?

Cuando llegamos al Sweet Museum, en ABC Serrano, Mar Muñiz ya nos está esperando en la puerta a pesar de ser una madre y trabajadora que reconoce estar estresada. Esta periodista ha escrito Mientras vivas en esta casa, un libro en el que escribe sobre su experiencia como madre, sobre aquella época en la que se creyó más progresista, una versión mejorada y más leída de su propia madre, para luego acabar repitiendo las mismas frases que decía su progenitora, desde "Esto no es un hotel", al "Un día cojo la maleta y me voy", pasando por los socorridos "¡Come y calla!" y "Esta casa no es una democracia".

Muñiz hace un homenaje a aquellas madres que nos han criado, de las que algunas hijas pensábamos que eran unas antiguas. Esta periodista y niña de EGB en su día, lo tiene muy claro: "Al salir del paritorio, se acabaron las gilipolleces y comenzó el rock and roll. Todo aquello que dije que no haría, lo he hecho. Todo lo que dije que no diría, también".

“Todo aquello que dije que no haría, lo he hecho. Todo lo que dije que no diría, también“

La escritora es la primera entrevistada en el reportaje "Madres estresadas" de Objetivo Igualdad. Mientras hablamos de lo que cuesta vender libros y cómo es imposible ser influencers y tener 100.000 seguidores en Instagram, me dice:

-No te imaginas lo que me ha supuesto venir, hacer un hueco en el trabajo, llegar en coche y aparcar por aquí. Para mí es un mundo.

-Madre estresada.

-Ja, ja, ja. ¡Ya te digo!

Una de cada cuatro mujeres sufre problemas psicológicos durante el proceso de la maternidad. "Queremos llegar a todo, queremos ser perfectas, y no solamente criar a los niños como otras personas que se exhiben mucho en las redes. Además, nosotras queremos estar ideales y queremos trabajar y ser profesionales top y todo no puede ser porque no nos da la vida", asegura Muñiz.

Por otra parte, a la hora de criar a los hijos, es mejor no obsesionarse y repartir los cuidados, asegura Jesús Martínez, pediatra, autor del blog "El médico de mi hij@" . "La que ha parido acapara al cien por cien, se ocupa, obsesivamente, del bebé. Es un papel que a mí me vuelve a retrotraer a la madre de los años en 60 que está en casa y no trabaja, sólo que ahora tiene que trabajar, y de ahí viene el estrés", dice Martínez.

Contradicciones generacionales

La llamada generación baby boomer se planteó cambiar el modelo tradicional heredado de sus padres, pero esa cuestión también ha generado conflictos internos en las madres boomer. "Yo, como parte de mi generación, he leído sobre temas de crianza, lactancia, colecho, sobre cómo educar, utilizando la disciplina positiva, y al final, yo creía que iba a mejorar la educación que me habían dado mis padres pero me he dado cuenta de que he repetido las frases que me decían con mis propios hijos", cuenta Mar Muñiz.

“He leído sobre crianza, lactancia y colecho. Pero no he mejorado la educación que me dieron mis padres“

Para Jessica Peñas, la clave reside en la falta de educación emocional que tenemos tanto las mujeres como los hombres. "Como no tenemos integrado un proceso emocional adecuado, los padres vamos educando a los niños, con ese estrés y ansiedad, que son emociones que nacen para avisar de que está pasando algo muy importante a lo que no estamos prestando atención. Cuando éramos pequeñas, no había en los coles educación emocional, ni nuestros padres sabían porque no habían integrado las habilidades emocionales necesarias. ¿Qué pasa entonces? Que tenemos unas carencias emocionales muy serias".

“La ansiedad nos avisa de algo muy importante a lo que no estamos prestando atención“



Pero, ¿qué les preocupa a las madres cuando van a la consulta del pediatra? "Les preocupa lo que le preocupa a todo el mundo: hacer las cosas muy bien, no sólo muy bien sino perfectas. El problema es que muchas veces se siguen moldes estereotipados no reales que aparecen en redes sociales, muy fantásticos, de película pero muy alejados de la vida real", dice Martínez.

La ansiedad es un problema psicológico que, muchas veces, las madres no saben cómo afrontar y además no tienen herramientas. "Hay madres, cuya ansiedad es un patrón inconsciente alargado en el tiempo. Simplemente les sale, no saben cómo quitársela", asegura Peñas. Las expectativas altas de las mujeres forman parte del conflicto, según Galán, pediatra e influencer, autora del proyecto "Lucía, mi pediatra": "Las mujeres nos ponemos unas expectativas altísimas, tanto en nuestra vida familiar como en nuestra vida laboral. Nosotras difícilmente podemos separar".

01.30 min Casi dos millones de hogares en España son monoparentales

Aunque, para Martínez, el problema también es que a las mujeres se les ha despojado del poder de su intuición como madres. "Hay una infantilización, un ninguneo de los padres. No pienses, no hagas nada, vete al médico, consulta, mira esto, no te vayas a equivocar, vete a urgencias, no pienses... Ese es un mensaje bárbaro, bestial, que está haciendo mucho daño a las mujeres que quieren llevar su maternidad adelante porque se sienten inseguras".