Coronavirus, 11 de diciembre | La justicia suspende la ampliación del pasaporte COVID en Aragón

20:01

Comunidad Valenciana. Una manifestación, convocada por las organizaciones Triple V, Unión Activa Valencia, Policías por la Libertad y Familias x la verdad, ha discurrido por el centro de València para mostrar su rechazo al pasaporte COVID, en vigor en la comunidad desde el pasado 4 de diciembre Fuentes de la Delegación del Gobierno han confirmado que la manifestación había sido comunicada. Los participantes, en su mayoría sin mascarilla, han gritado consignas como "libertad", "los niños no se tocan" y "no es una vacuna, es un experimento". Además, han mostrado carteles con mensajes como No al pase nazi.