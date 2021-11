La pobresa, factor de risc de patir Covid greu

Entre les persones amb menor nivell socioeconòmic hi ha hagut més contagis de Covid, més ingressos a l'hospital, en planta i a l'UCI, i més mortalitat. És la conclusió d'una investigació de l'IdISBa, dirigida pel metge internista de l'hospital de Son Espases, Albert Pou, que revela que el nord i el llevant de Palma han estat les zones de la ciutat més afectades per la pandèmia.

Les causes, segons Pou, són l'elevada densitat de població d'aquests barris amb infraestructures més saturades i habitatges amb un nombre de convivents més alt que han facilitat la transmissió del virus. A més, algunes patologies com l'obesitat o l'EPOC, que augmenten el risc de complicacions estan relacionades amb la pobresa. No és el primer estudi que relaciona la pobresa amb major risc de contagiar-se de Covid, investigacions fetes en altres ciutats com, per exemple a Barcelona, han arribat a la mateixa conclusió.